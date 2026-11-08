"Челси" бит "Сандерлендом"

Энцо Ле Фе "Челси" потерпел поражение 0:1 на поле "Сандерленда", так и не сумев ответить на реализованный Энцо Ле Фе пенальти в первом тайме.

В стартовый состав "черных котов" были внедрены Норди Мукиеле и Чемсдин Тальби, заменив Криса Ригга и Нильсона Ангуло.

Пару перестановок относительно прошлого уикенда сделал и наставник "синих" Хаби Алонсо, выпустив Пепа Чаваррию и Джордана Хендерсона вместо Джоша Ачимпонга и Эстевао Виллиана. Эмилиано Мартинес в заявку не попал.

В самом начале матча на "Стадионе Света" капитан домашней команды Гранит Джака получил травму и был вынужден уступить свое место на поле Жюлю Ахока.

"Челси" завладел инициативой и принялся искать пути к чужим воротам, но однажды провалился в обороне. Брайан Бробби имел хорошую возможность открыть счет, однако промахнулся.

"Сандерленд" был терпелив и на 33-й минуте дождался еще одного шанса. Бробби упал в чужой штрафной после борьбы с Леви Колуиллом, и рефери назначил пенальти, который уверенно реализовал Энцо Ле Фе — 1:0.

Во втором тайме "коты" оберегали свое преимущество, но делали это довольно зубасто, не прижимаясь к своим воротам. У "синих" почти ничего не получалось впереди. В итоге счет так и не изменился.

"Сандерленд" вновь предстал той колючей и неуступчивой командой, которой был в прошлом сезоне. Конечно, "Челси" может посетовать на судейство, но прежде всего в этом результате виноваты сами "синие", сыграв невыразительно и беззубо.

"Сандерленд" — "Челси". Отчет о матче





Метки обзор матча, Премьер-Лига, Сандерленд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2026 19:05

Количество просмотров Просмотров: 794

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Последние комментарии:




  1. electric 08.11.2026 19:34 # electric
    начало интригующее

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  2. amorim 08.11.2026 19:34 # amorim
    Тренеришке ебе.

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  3. dexter 08.11.2026 19:34 # dexter
    Пидары

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  4. chelsea88 08.11.2026 19:29 # chelsea88
    Е6ать конченные((

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  5. arsnwenger 08.11.2026 19:25 # arsnwenger
    Вот и претенденты на АПЛ играют раз в неделю. Хахааха

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  6. andrey-afanasiev 08.11.2026 19:24 # andrey-afanasiev
    Жопонюхпуль не на главной)

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  7. vlad17 08.11.2026 19:21 # vlad17
    Cинему гакпо пора коуча менять, затем через пару недель еще раз, и уже по накатанной стремиться в район 10-ого места

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  8. v-0987654321 08.11.2026 19:19 # v-0987654321
    Слот пдрз

    Салах штампует

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  9. v-0987654321 08.11.2026 19:15 # v-0987654321
    Ливерпук пук пук пук - Ишакси нюх нюх нюх


    ахахахахаха всю дорогу всю жизнь пердолим этих лахов

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  10. dexter 08.11.2026 19:13 # dexter
    4. Ливерпуль
    Газы
    Носы рентбоев
    5. Челси

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  11. v-0987654321 08.11.2026 19:12 # v-0987654321
    Пенсоишаки,не слышу,чтооооооо?

    Ахахахаха как я тащусь

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  12. gucman 08.11.2026 19:11 # gucman
    Но, даже не смотря на проигрыш, Челси все равно на главной.

    Престиж и величие не отнять!

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  13. komradd 08.11.2026 19:11 # komradd
    Зато сдали в аренду 256 негров и перепродали 149. Всё по плану.

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  14. dexter 08.11.2026 19:10 # dexter
    Ща тренеришка уволит Кэррика и пизда Ливапю после паузы. Закон подлости.

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  15. gum 08.11.2026 19:09 # gum
    Пенсоишаки, не унывайте, следующий сезон будет ваш. Но, это не точно)))

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  16. gucman 08.11.2026 19:09 # gucman
    На победу не наиграли, конечно, но и проигрышем тут тоже не пахло.

    Судейка поехал за закладкой после матча, 100%

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  17. electric 08.11.2026 19:09 # electric
    Хотел поздравить пользователя gucman, но воздержусь.

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  18. brown-ale 08.11.2026 19:09 # brown-ale
    Как можно играть настолько убого, играя по матчу в неделю?! Причем Сандерленд играл в ЛЕ в четверг. Алонсо аут!

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  19. largo-winch 08.11.2026 19:09 # largo-winch
    Нормально отреагировали после провала в четверг в ЛЕ


    Алонсо только карму себе подпортил работой в Чорле

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  20. v-0987654321 08.11.2026 19:09 # v-0987654321
    Нищие пенсоишаки с обвисшими е6алами как у жены Макрона сасут

    Ахахахахаха

    #нищие#зависть#ишаки

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