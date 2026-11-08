"Челси" бит "Сандерлендом"

"Челси" потерпел поражение 0:1 на поле "Сандерленда", так и не сумев ответить на реализованный Энцо Ле Фе пенальти в первом тайме.

В стартовый состав "черных котов" были внедрены Норди Мукиеле и Чемсдин Тальби, заменив Криса Ригга и Нильсона Ангуло.



Пару перестановок относительно прошлого уикенда сделал и наставник "синих" Хаби Алонсо, выпустив Пепа Чаваррию и Джордана Хендерсона вместо Джоша Ачимпонга и Эстевао Виллиана. Эмилиано Мартинес в заявку не попал.



В самом начале матча на "Стадионе Света" капитан домашней команды Гранит Джака получил травму и был вынужден уступить свое место на поле Жюлю Ахока.



"Челси" завладел инициативой и принялся искать пути к чужим воротам, но однажды провалился в обороне. Брайан Бробби имел хорошую возможность открыть счет, однако промахнулся.



"Сандерленд" был терпелив и на 33-й минуте дождался еще одного шанса. Бробби упал в чужой штрафной после борьбы с Леви Колуиллом, и рефери назначил пенальти, который уверенно реализовал Энцо Ле Фе — 1:0.



Во втором тайме "коты" оберегали свое преимущество, но делали это довольно зубасто, не прижимаясь к своим воротам. У "синих" почти ничего не получалось впереди. В итоге счет так и не изменился.



"Сандерленд" вновь предстал той колючей и неуступчивой командой, которой был в прошлом сезоне. Конечно, "Челси" может посетовать на судейство, но прежде всего в этом результате виноваты сами "синие", сыграв невыразительно и беззубо.



"Сандерленд" — "Челси". Отчет о матче