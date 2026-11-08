"Челси" бит "Сандерлендом"
"Челси" потерпел поражение 0:1 на поле "Сандерленда", так и не сумев ответить на реализованный Энцо Ле Фе пенальти в первом тайме.
В стартовый состав "черных котов" были внедрены Норди Мукиеле и Чемсдин Тальби, заменив Криса Ригга и Нильсона Ангуло.
Пару перестановок относительно прошлого уикенда сделал и наставник "синих" Хаби Алонсо, выпустив Пепа Чаваррию и Джордана Хендерсона вместо Джоша Ачимпонга и Эстевао Виллиана. Эмилиано Мартинес в заявку не попал.
В самом начале матча на "Стадионе Света" капитан домашней команды Гранит Джака получил травму и был вынужден уступить свое место на поле Жюлю Ахока.
"Челси" завладел инициативой и принялся искать пути к чужим воротам, но однажды провалился в обороне. Брайан Бробби имел хорошую возможность открыть счет, однако промахнулся.
"Сандерленд" был терпелив и на 33-й минуте дождался еще одного шанса. Бробби упал в чужой штрафной после борьбы с Леви Колуиллом, и рефери назначил пенальти, который уверенно реализовал Энцо Ле Фе — 1:0.
Во втором тайме "коты" оберегали свое преимущество, но делали это довольно зубасто, не прижимаясь к своим воротам. У "синих" почти ничего не получалось впереди. В итоге счет так и не изменился.
"Сандерленд" вновь предстал той колючей и неуступчивой командой, которой был в прошлом сезоне. Конечно, "Челси" может посетовать на судейство, но прежде всего в этом результате виноваты сами "синие", сыграв невыразительно и беззубо.
"Сандерленд" — "Челси". Отчет о матче
08.11.2026 19:05
Просмотров: 794
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
начало интригующее
(ответить)
Тренеришке ебе.
(ответить)
Пидары
(ответить)
Е6ать конченные((
(ответить)
Вот и претенденты на АПЛ играют раз в неделю. Хахааха
(ответить)
Жопонюхпуль не на главной)
(ответить)
Cинему гакпо пора коуча менять, затем через пару недель еще раз, и уже по накатанной стремиться в район 10-ого места
(ответить)
Слот пдрз
Салах штампует
(ответить)
Ливерпук пук пук пук - Ишакси нюх нюх нюх
ахахахахаха всю дорогу всю жизнь пердолим этих лахов
(ответить)
4. Ливерпуль
Газы
Носы рентбоев
5. Челси
(ответить)
Пенсоишаки,не слышу,чтооооооо?
Ахахахаха как я тащусь
(ответить)
Но, даже не смотря на проигрыш, Челси все равно на главной.
Престиж и величие не отнять!
(ответить)
Зато сдали в аренду 256 негров и перепродали 149. Всё по плану.
(ответить)
Ща тренеришка уволит Кэррика и пизда Ливапю после паузы. Закон подлости.
(ответить)
Пенсоишаки, не унывайте, следующий сезон будет ваш. Но, это не точно)))
(ответить)
На победу не наиграли, конечно, но и проигрышем тут тоже не пахло.
Судейка поехал за закладкой после матча, 100%
(ответить)
Хотел поздравить пользователя gucman, но воздержусь.
(ответить)
Как можно играть настолько убого, играя по матчу в неделю?! Причем Сандерленд играл в ЛЕ в четверг. Алонсо аут!
(ответить)
Нормально отреагировали после провала в четверг в ЛЕ
Алонсо только карму себе подпортил работой в Чорле
(ответить)
Нищие пенсоишаки с обвисшими е6алами как у жены Макрона сасут
Ахахахахаха
#нищие#зависть#ишаки
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий