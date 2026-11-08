"Ливерпуль" обыграл на выезде "Пэлас"

Флориан Вирц "Ливерпуль" одержал победу 1:3 в гостях у опустившегося на последнее место в Премьер-Лиге "Кристал Пэлас".

В линию обороны "орлов" вернулись Аксель Дисаси и Джефферсон Лерма, получившие передышку посреди недели. Также с первых минут появились Оскар Мингеса и Йорген Ларсен.

Главный тренер "красных" Андони Ираола поменял половину полевых игроков по сравнению с выездом к "Фенербахче", оказав доверие Рональду Араухо, Милошу Керкезу, Флориану Вирцу, Коди Гакпо и Александеру Исаку.

В начале матча гости играли с некоторым преимуществом, но первый опасный момент создали хозяева. На 18-й минуте Йереми Пино пробивал по скакавшему мячу из пределов штрафной площади — перекладина!

Далее в игре наступило затишье — до 33-й минуты, когда Ларсен с близкого расстояния отправил мяч в ворота "Ливерпуля", однако из-за офсайда гол не был засчитан.

На 37-й минуте Брадли Барколя промахнулся из выгодной позиции, на что "Пэлас" ответил ударом Даити Камады, однако Алиссон спас свою команду.

А на 40-й минуте счет был открыт. Алексис Макаллистер сыграл на опережение и классно пробил головой после подачи Доминика Собослаи со штрафного — 0:1.

В начале второго тайма хозяева увлеклись владением мячом и прозевали результативную контратаку. Барколя прострелил с правого фланга, а Вирц в касание поразил свободный угол ворот — 0:2.

Далее "Ливерпуль" сосредоточился на удержании преимущества, а в концовке и вовсе отдал инициативу. У "орлов" был двойной момент, но Алиссон сыграл надежно. При этом Александер Исак мог досрочно прикончить интригу, однако не реализовал выход один на один.

На 89-й минуте Исаку предоставился второй шанс. Виктор Муньос выполнил передачу с фланга в штрафную на Вирца, который оставил мяч Александеру, а тот усадил защитника на пятую точку и пробил — 0:3.

Уже в компенсированное время Милош Керкез сфолил в своей штрафной на Дарио Осорио, и Эдди Нкетиа с назначенного пенальти поставил точку в матче — 1:3.

"Пэлас" был хорош в начале матча. Чего только стоят попадание Пино в штангу и незасчитанный гол Ларсена. Однако стоило "Ливерпулю" открыть счет, и дальше "орлы" уже не были похожи на себя.

"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче





Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2026 19:00

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  1. v-0987654321 08.11.2026 19:07 # v-0987654321
    Нищие пенсоишаки с обвисшими е6алами как у жены Макрона сасут

    Ахахахахаха

    #нищие#зависть#ишаки

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  2. gidro-met 08.11.2026 19:06 # gidro-met
    Челси кабинетных с таким судейством все равно не обогнать , а посему :

    ловите , манкуни :

    19. Манчестер Юнитед - 7очков
    20. Кристал Плач - 7 очков

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  3. largo-winch 08.11.2026 19:05 # largo-winch
    Ну какой нахуй Гакпо справа. Яротшатал

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  4. andrey-afanasiev 08.11.2026 19:04 # andrey-afanasiev
    Уберите хуйню с главной.

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  5. komradd 08.11.2026 19:04 # komradd
    19. Манчестер Юнайтед

    пиздец)

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  6. xabier-alonso 08.11.2026 19:04 # xabier-alonso
    Алонсо иди нахуй.

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  7. dexter 08.11.2026 19:03 # dexter
    Ишакси как обычно допизделись и теперь нюхают газики великого Ливапю.

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  8. skychnie-oboi 08.11.2026 19:03 # skychnie-oboi
    Продайте уже єтот мусор Керкез....тупой имбицил никчемный уровня Челси.
    А так БИГ-4 уже сформирована.

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  9. christina-milian 08.11.2026 19:02 # christina-milian
    Судья уебан.

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  10. komradd 08.11.2026 19:02 # komradd
    Челси помойка еbаная. Сломали карьеру Алонсо

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  11. electric 08.11.2026 19:01 # electric
    КНЯЗИ будут на троне!!! Нет кабинетным чемпионам!

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  12. van-dijk 08.11.2026 19:00 # van-dijk
    Наконец-то Челси занял своё законное место.
    Ларго винч по красоте обоссал дауна на хачидле, Рудольфыч тоже хорошечно напердел ему в нос. Теперь эта шерсть неделю гореть будет на Ливерпук)) Красотища.

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