"Ливерпуль" обыграл на выезде "Пэлас"

"Ливерпуль" одержал победу 1:3 в гостях у опустившегося на последнее место в Премьер-Лиге "Кристал Пэлас".

В линию обороны "орлов" вернулись Аксель Дисаси и Джефферсон Лерма, получившие передышку посреди недели. Также с первых минут появились Оскар Мингеса и Йорген Ларсен.



Главный тренер "красных" Андони Ираола поменял половину полевых игроков по сравнению с выездом к "Фенербахче", оказав доверие Рональду Араухо, Милошу Керкезу, Флориану Вирцу, Коди Гакпо и Александеру Исаку.



В начале матча гости играли с некоторым преимуществом, но первый опасный момент создали хозяева. На 18-й минуте Йереми Пино пробивал по скакавшему мячу из пределов штрафной площади — перекладина!



Далее в игре наступило затишье — до 33-й минуты, когда Ларсен с близкого расстояния отправил мяч в ворота "Ливерпуля", однако из-за офсайда гол не был засчитан.



На 37-й минуте Брадли Барколя промахнулся из выгодной позиции, на что "Пэлас" ответил ударом Даити Камады, однако Алиссон спас свою команду.



А на 40-й минуте счет был открыт. Алексис Макаллистер сыграл на опережение и классно пробил головой после подачи Доминика Собослаи со штрафного — 0:1.



В начале второго тайма хозяева увлеклись владением мячом и прозевали результативную контратаку. Барколя прострелил с правого фланга, а Вирц в касание поразил свободный угол ворот — 0:2.



Далее "Ливерпуль" сосредоточился на удержании преимущества, а в концовке и вовсе отдал инициативу. У "орлов" был двойной момент, но Алиссон сыграл надежно. При этом Александер Исак мог досрочно прикончить интригу, однако не реализовал выход один на один.



На 89-й минуте Исаку предоставился второй шанс. Виктор Муньос выполнил передачу с фланга в штрафную на Вирца, который оставил мяч Александеру, а тот усадил защитника на пятую точку и пробил — 0:3.



Уже в компенсированное время Милош Керкез сфолил в своей штрафной на Дарио Осорио, и Эдди Нкетиа с назначенного пенальти поставил точку в матче — 1:3.



"Пэлас" был хорош в начале матча. Чего только стоят попадание Пино в штангу и незасчитанный гол Ларсена. Однако стоило "Ливерпулю" открыть счет, и дальше "орлы" уже не были похожи на себя.



"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче