"Ливерпуль" обыграл на выезде "Пэлас"
"Ливерпуль" одержал победу 1:3 в гостях у опустившегося на последнее место в Премьер-Лиге "Кристал Пэлас".
В линию обороны "орлов" вернулись Аксель Дисаси и Джефферсон Лерма, получившие передышку посреди недели. Также с первых минут появились Оскар Мингеса и Йорген Ларсен.
Главный тренер "красных" Андони Ираола поменял половину полевых игроков по сравнению с выездом к "Фенербахче", оказав доверие Рональду Араухо, Милошу Керкезу, Флориану Вирцу, Коди Гакпо и Александеру Исаку.
В начале матча гости играли с некоторым преимуществом, но первый опасный момент создали хозяева. На 18-й минуте Йереми Пино пробивал по скакавшему мячу из пределов штрафной площади — перекладина!
Далее в игре наступило затишье — до 33-й минуты, когда Ларсен с близкого расстояния отправил мяч в ворота "Ливерпуля", однако из-за офсайда гол не был засчитан.
На 37-й минуте Брадли Барколя промахнулся из выгодной позиции, на что "Пэлас" ответил ударом Даити Камады, однако Алиссон спас свою команду.
А на 40-й минуте счет был открыт. Алексис Макаллистер сыграл на опережение и классно пробил головой после подачи Доминика Собослаи со штрафного — 0:1.
В начале второго тайма хозяева увлеклись владением мячом и прозевали результативную контратаку. Барколя прострелил с правого фланга, а Вирц в касание поразил свободный угол ворот — 0:2.
Далее "Ливерпуль" сосредоточился на удержании преимущества, а в концовке и вовсе отдал инициативу. У "орлов" был двойной момент, но Алиссон сыграл надежно. При этом Александер Исак мог досрочно прикончить интригу, однако не реализовал выход один на один.
На 89-й минуте Исаку предоставился второй шанс. Виктор Муньос выполнил передачу с фланга в штрафную на Вирца, который оставил мяч Александеру, а тот усадил защитника на пятую точку и пробил — 0:3.
Уже в компенсированное время Милош Керкез сфолил в своей штрафной на Дарио Осорио, и Эдди Нкетиа с назначенного пенальти поставил точку в матче — 1:3.
"Пэлас" был хорош в начале матча. Чего только стоят попадание Пино в штангу и незасчитанный гол Ларсена. Однако стоило "Ливерпулю" открыть счет, и дальше "орлы" уже не были похожи на себя.
"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче
08.11.2026 19:00
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Нищие пенсоишаки с обвисшими е6алами как у жены Макрона сасут
Ахахахахаха
#нищие#зависть#ишаки
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Челси кабинетных с таким судейством все равно не обогнать , а посему :
ловите , манкуни :
19. Манчестер Юнитед - 7очков
20. Кристал Плач - 7 очков
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Ну какой нахуй Гакпо справа. Яротшатал
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Уберите хуйню с главной.
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19. Манчестер Юнайтед
пиздец)
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Алонсо иди нахуй.
(ответить)
Ишакси как обычно допизделись и теперь нюхают газики великого Ливапю.
(ответить)
Продайте уже єтот мусор Керкез....тупой имбицил никчемный уровня Челси.
А так БИГ-4 уже сформирована.
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Судья уебан.
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Челси помойка еbаная. Сломали карьеру Алонсо
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КНЯЗИ будут на троне!!! Нет кабинетным чемпионам!
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Наконец-то Челси занял своё законное место.
Ларго винч по красоте обоссал дауна на хачидле, Рудольфыч тоже хорошечно напердел ему в нос. Теперь эта шерсть неделю гореть будет на Ливерпук)) Красотища.
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