Челси", "Ливерпуль" и "Сити" сделали запросы насчет Порро

"Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сделали запросы насчет правого защитника "Тоттенхэма" Педро Порро.

Минувшим летом Порро выиграл со сборной Испании Чемпионат Мира, однако амбиции "Тоттенхэма" уже давно не устраивают Педро.



27-летний испанец, чей контракт со "шпорами" рассчитан до 2031 года, открыт к смене клуба, и это привлекло внимание трех грандов Премьер-Лиги, сообщает TEAMtalk.



Правда, приоритет самого Порро — возвращение на родину, где в услугах Педро заинтересованы "Барселона" и "Реала".



"Тоттенхэм" готов отпустить Порро только за рекордную для крайнего защитника сумму — свыше 57 миллионов фунтов, за которые ПСЖ купил Ашрафа Хакими у "Интера" в 2021 году.



"Барселона" и "Реал" не готовы так крупно потратиться на Порро, поэтому у "Челси", "Ливерпуля" и "Сити" сохраняются шансы переманить Педро.