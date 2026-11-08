Гласнер: "Наш третий гол сломал шею "Сити"

Главный тренер "Ноттингем Форест" Оливер Гласнер заявил, что своим третьим голом его команда "сломала шею" "Манчестер Сити".

Накануне "Форест" одержал домашнюю победу 3:1 над "Сити", однако при счете 2:1 был очень сложный для хозяев "Сити Граунд" период.



В этот период "горожане" отчаянно давили, однако благодаря контратаке на 73-й минуте "лесники" забили свой третий гол, и дальше соперник уже не сопротивлялся. Гласнер чувствует, что это был переломный момент матча.



"Это был очень особенный вечер. Игроки заслуживают похвалы за то, с какой страстью и с каким духом они сыграли. Мне по-настоящему понравился дух команды и трибун, а также наша сплоченность".



"После гола "Сити" были моменты, когда нам приходилось терпеть, и в эти моменты атмосфера была невероятной. У нас была полная поддержка своих фанатов, и они помогли нам продержаться в сложный период".



"Ощущение было таким, что своим третьим голом в исполнении Лиама (Делапа) мы сломали им шею. Мы обрели уверенность насчет того, что действительно можем выиграть этот матч, поэтому хвала игрокам и спасибо нашим фанатам".



"Нам нужен был третий гол, и Лиам показал свое мастерство завершающего удара с правой ноги и левой ноги", — цитирует Гласнера официальный веб-сайт "Форест".