Мареска считает, что международный перерыв может помочь "Сити"

Энцо Мареска Наставник "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что предстоящий международный перерыв может помочь его команде.

Накануне вечером "Сити" проиграл в гостях у "Ноттингем Форест" со счетом 3:1, оформив свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге.

И хотя обычно Мареска предпочитает как можно скорее сыграть после поражения, Энцо готов использовать двухнедельный перерыв, чтобы зализать раны и перегруппироваться.

"Когда вы проигрываете матч, то хотите немедленно сыграть следующий. Знаете, чтобы попытаться вернуться на победный путь".

"Но этот международный перерыв — тоже хорошая вещь, потому что он будет последним для марта. Это пойдет на пользу игрокам".

"А когда мы вернемся, то будем стараться выигрывать матчи", — цитирует Мареску Sky Sports.





Метки Манчестер Сити, Мареска

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2026 16:00

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