Мареска считает, что международный перерыв может помочь "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что предстоящий международный перерыв может помочь его команде.

Накануне вечером "Сити" проиграл в гостях у "Ноттингем Форест" со счетом 3:1, оформив свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге.



И хотя обычно Мареска предпочитает как можно скорее сыграть после поражения, Энцо готов использовать двухнедельный перерыв, чтобы зализать раны и перегруппироваться.



"Когда вы проигрываете матч, то хотите немедленно сыграть следующий. Знаете, чтобы попытаться вернуться на победный путь".



"Но этот международный перерыв — тоже хорошая вещь, потому что он будет последним для марта. Это пойдет на пользу игрокам".



"А когда мы вернемся, то будем стараться выигрывать матчи", — цитирует Мареску Sky Sports.