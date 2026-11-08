Цимикас не получит новый контракт в "Ливерпуле"
"Ливерпуль" не планирует предлагать новый контракт своему защитнику Костасу Цимикасу.
Минувшим летом Цимикас вернулся в "Ливерпуль" после сезона аренды в "Роме", чтобы составить конкуренцию Милошу Керкезу на позиции левого защитника.
С тех пор 30-летний грек отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги, зато в Лиге Чемпионов трижды выходил с первых минут.
Действующий контракт Цимикаса истекает в конце сезона, и никаких переговоров о продлении сотрудничества не ведется. По информации Football Insider, "Ливерпуль" собирается отпустить Костаса свободным агентом следующим летом.
Одновременно с этим "Ливерпуль" уже ведет поиски нового левого защитника.
08.11.2026 14:00
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