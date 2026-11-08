Эмери: "Юнайтед" на одном уровне с "Барселоной"

Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что "Манчестер Юнайтед" находится на одном уровне с испанской "Барселоной".

К домашнему матчу против "Виллы" в воскресенье "Юнайтед" подходит, занимая место в зоне вылета Премьер-Лиги.



Однако Эмери не придает этому значения и ожидает тяжелого матча — как был у "Виллы" посреди недели, когда подопечные Эмери уступили "Барселоне" в Лиге Чемпионов со счетом 3:0.



"Мы только что проиграли "Барселоне" из-за уровня, с которым столкнулись. Это высочайший уровень в Лиге Чемпионов. "Манчестер Юнайтед" на том же уровне, что и "Барселона".



"Мы не можем выиграть там (на "Олд Траффорд") уже четыре года. Мы проиграли на "Олд Траффорд" даже первый матч в Кубке Лиги, 4:2. "Манчестер Юнайтед" — великолепный клуб".



"Они очень хорошо выступали и попали в Лигу Чемпионов. А в этом сезоне они очень хорошо играют в Лиге Чемпионов".



"Они нестабильны в лиге, но они должны исправиться — надеюсь, не против нас. Это сложный матч", — цитирует Эмери The Sun.