Эмери: "Юнайтед" на одном уровне с "Барселоной"

Унаи Эмери Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что "Манчестер Юнайтед" находится на одном уровне с испанской "Барселоной".

К домашнему матчу против "Виллы" в воскресенье "Юнайтед" подходит, занимая место в зоне вылета Премьер-Лиги.

Однако Эмери не придает этому значения и ожидает тяжелого матча — как был у "Виллы" посреди недели, когда подопечные Эмери уступили "Барселоне" в Лиге Чемпионов со счетом 3:0.

"Мы только что проиграли "Барселоне" из-за уровня, с которым столкнулись. Это высочайший уровень в Лиге Чемпионов. "Манчестер Юнайтед" на том же уровне, что и "Барселона".

"Мы не можем выиграть там (на "Олд Траффорд") уже четыре года. Мы проиграли на "Олд Траффорд" даже первый матч в Кубке Лиги, 4:2. "Манчестер Юнайтед" — великолепный клуб".

"Они очень хорошо выступали и попали в Лигу Чемпионов. А в этом сезоне они очень хорошо играют в Лиге Чемпионов".

"Они нестабильны в лиге, но они должны исправиться — надеюсь, не против нас. Это сложный матч", — цитирует Эмери The Sun.





Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2026 13:00

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  1. vals1702 08.11.2026 13:07 # vals1702
    из вью понятно , что место барсы во 2й половине таблицы АПЛ

    (ответить)

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