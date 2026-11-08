Кэррик не сомневается в преданности Фернандеша "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что у него нет никаких сомнений насчет преданности капитана Бруну Фернандеша клубу.

На матч Премьер-Лиги против "Борнмута" в октябре Фернандеш оказался переведен на скамейку запасных "Юнайтед". Это стало следствием критики Бруну тактики Кэррика на поединок Лиги Чемпионов против "Комо".



Однако уже против "Челси" Фернандеш был восстановлен в стартовом составе, а в минувший вторник своим дублем Бруну вдохновил "Юнайтед" на "камбэк" против "Ромы".



У Кэррика состоялся разговор по душам с Фернандешем, и Майкл убедился, что 32-летний португалец готов стараться изо всех сил на благо "Юнайтед".



"Думаю, его действия, его манера игры и даже то, как он справился с повторным исполнением пенальти, а также его настрой в тот момент, говорят вам обо всем".



"Бруну хорош как никогда".



"Всегда ведутся какие-то разговоры и обсуждения. Важно понимать, когда дела идут хорошо, а когда что-либо нужно улучшить".



"Иногда это индивидуальная вещь, иногда коллективная. Что на самом деле было сказано во время нашего разговора, я оставлю при себе, но довольно очевидно, что мы сдвинулись в правильном направлении".



"Для меня самоотдача Бруну не подвергается сомнению в том плане, что он дает этой команде и этому клубу", — цитирует Кэррика BBC.