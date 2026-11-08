"Юнайтед" задумывается о приглашении Фабрегаса

"Манчестер Юнайтед" всерьез задумывается о приглашении главного тренера итальянского "Комо" Сеска Фабрегаса.

По информации TEAMtalk, спортивный директор "Юнайтед" Джейсон Уилкокс по-прежнему выступает за то, чтобы оставить Майкла Кэррика, однако это решение зависит не только от него.



Несмотря на позицию Уилкокса, "Юнайтед" продолжает работу над вариантами на замену Кэррику, чье будущее может проясниться в предстоящий международный перерыв.



Среди боссов "Юнайтед" есть почитатели талантов Эдди Хау, Юлиана Нагельсманна и Антонио Конте, тогда как Унаи Эмери собирается заключить новый контракт с "Астон Виллой".



Утверждается, что еще одним рассматриваемым "Юнайтед" вариантов является Фабрегас, при котором "Комо" преодолел путь от второго итальянского дивизиона до Лиги Чемпионов.



Фабрегас заслужил репутацию одного из самых перспективных молодых тренеров в Европе и обладает богатым опытом выступлений в Премьер-Лиге, где в качестве игрока он представлял "Арсенал" и "Челси".



Руководители "Юнайтед" "подолгу обсуждают" кандидатуру Фабрегаса, а также через посредников пытаются выяснить текущую ситуацию 39-летнего испанца. Назначение Сеска выглядит сложным, но не невозможным.