Джеррард считает матч против "Виллы" определяющим для будущего Кэррика

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в воскресенье может стать определяющим для будущего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкла Кэррика.

К воскресному матчу на "Олд Траффорд" "Юнайтед" подходит со всего одной победой в этом сезоне Премьер-Лиги.



Учитывая тот факт, что впереди международный перерыв, Джеррард опасается, что Кэррик не сможет уцелеть в случае поражения.



"Иногда игра против определенного соперника в определенной манере может придать руководству чуть больше веры, чуть больше надежды".



"Это тяжелое время для Майкла, и я думаю, следующий матч в лиге имеет ключевое значение. Думаю, если он сможет одержать победу в нем, все подумают, что это может стать для них отправной точкой для улучшения своей формы".



"Но все также знают, что может сделать поражение в последнем матче перед международным перерывом. Если вы проиграете, не зная побед в девяти матчах лиги, ему будет тяжело сохранить работу", — сообщил Джеррард TNT Sports.