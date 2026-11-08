Джеррард считает матч против "Виллы" определяющим для будущего Кэррика
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в воскресенье может стать определяющим для будущего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкла Кэррика.
К воскресному матчу на "Олд Траффорд" "Юнайтед" подходит со всего одной победой в этом сезоне Премьер-Лиги.
Учитывая тот факт, что впереди международный перерыв, Джеррард опасается, что Кэррик не сможет уцелеть в случае поражения.
"Иногда игра против определенного соперника в определенной манере может придать руководству чуть больше веры, чуть больше надежды".
"Это тяжелое время для Майкла, и я думаю, следующий матч в лиге имеет ключевое значение. Думаю, если он сможет одержать победу в нем, все подумают, что это может стать для них отправной точкой для улучшения своей формы".
"Но все также знают, что может сделать поражение в последнем матче перед международным перерывом. Если вы проиграете, не зная побед в девяти матчах лиги, ему будет тяжело сохранить работу", — сообщил Джеррард TNT Sports.
08.11.2026 09:00
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