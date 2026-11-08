Мареска признал, что "Сити" не хватило желания против "Форест"

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска признал, что его команде не хватило желания против "Ноттингем Форест".

Накануне "Сити" проиграл на "Сити Граунд" со счетом 3:1, оформив свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге.



Опустившийся в зону вылета Премьер-Лиги "Форест" выглядел по-настоящему злым и мотивированным, тогда как "Сити" не смог этому соответствовать.



"Думаю, сегодня проблема была общей. Дело не в каком-то одном игроке. В первом тайме мы проиграли все дуэли, все контакты. Против этой команды, которая сражается за выживание, если вы не соответствуете им... Это нечто, что нам нужно понять. Если в такого рода матче вам не удается выигрывать дуэли и подборы, как это было в первом тайме, у вас возникают сложности".



"Вам нужны желание и напористость, чтобы выигрывать подборы и дуэли. Вам нужно быть напористыми, иначе у вас будут сложности, а мы не соответствовали им в плане напористости. Второй и третий гол стали копией друг друга с проигранными дуэлями в центре поля и затем на подступах к штрафной площади".



"Все это разные поражения. Но если посмотреть на моменты, владение мячом, шансы в штрафной, то во всех этих матчах мы были гораздо лучше, однако мы проиграли их все. Мы используем этот международный перерыв, чтобы прояснить, что мы можем делать лучше. Мы знаем, что нам нужно улучшить вещи и избегать такого рода игры", — цитирует Мареску Sky Sports.