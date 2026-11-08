10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 8 октября, пятью поединками завершится 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — БРЕНТФОРД 17:00



В своих четырех домашних матчах этого сезона Премьер-Лиги "Брайтон" набрал 10 очков, забив 13 голов и пропустив только один. "Брентфорд" еще не побеждал на выезде в этой кампании английского первенства (4 ничьи). "Пчелы" ни разу не выиграли в пяти последних матчах на поле "чаек" в рамках Премьер-Лиги (2 ничьи, 3 поражения).



"Брайтон" по-прежнему вынужден обходиться без Каору Митомы, Зейдока Йоханны, Стефаноса Цимаса и Эвана Фергюсона. Паскаль Стрейк и Феми Азиз близки к выздоровлению, но в воскресенье не сыграют. Зато снова в порядке Ферди Кадиоглу.



"Брентфорду" не помогут Антони Миламбо, Рико Генри, Кайе Фуро, Джош Дасилва и Фабиу Карвалью. Егор Ярмолюк возвращается после трехматчевой дисквалификации.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛИВЕРПУЛЬ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Кристал Пэлас" проиграл все три последних матча в Премьер-Лиге, пропустив девять голов и ни одного не забив. "Ливерпуль" одержал три победы кряду на выезде в чемпионате. "Орлы" не могли на протяжении 10 домашних встреч подряд одолеть "красных" — до своей победы 2:1 в прошлом сезоне.



Нападающий "Пэлас" Жан-Филипп Матета отбывает дисквалификацию. Исмаила Сарр травмирован.



В лазарете "Ливерпуля" остаются Джованни Леони, Конор Брэдли, Джереми Фримпонг и Уго Экитике. Райан Гравенберх под вопросом из-за проблем с пяткой.



ИПСВИЧ — БОРНМУТ 17:00



"Ипсвич" пропускал в каждом из девяти матчей в этом сезоне Премьер-Лиги. "Борнмут" выиграл все семь своих последних матчей с учетом всех соревнований, пропустив в них лишь один гол. В сезоне Премьер-Лиги 2024/25 "трактористы" и "вишенки" по разу обыграли друг друга на выезде со счетом 1:2.



Полузащитник "Ипсвича" Саша Лукич надеется вернуться после травмы паха. Ряд игроков под вопросом.



Полузащитник "Борнмута" Алекс Скотт вернулся к тренировкам, но едва ли сыграет.



САНДЕРЛЕНД — ЧЕЛСИ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Сандерленд" не знает побед в Премьер-Лиге уже семь матчей кряду (2 ничьи, 5 поражений). "Челси" выиграл три из четырех последних поединков в чемпионате (1 поражение). В прошлом сезоне Премьер-Лиги "синие" были дважды биты "черными котами".



Защитник "Сандерленда" Омар Альдерете отбывает одноматчевую дисквалификацию. Дэн Баллард, Ромейн Мандл и Хабиб Диарра вернутся после международного перерыва.



Лазарет "Челси" не спешат покидать Йоррел Хато, Максанс Лакруа, Рис Джеймс, Джейми Гиттенс и Жоао Педро. Эмилиано Мартинес может вернуться на ворота, примерив к лицу маску. Мойсес Кайседо не тренировался на неделе и находится под вопросом.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АСТОН ВИЛЛА 19:30



"Манчестер Юнайтед" не знает побед уже семь матчей Премьер-Лиги кряду (4 ничьи, 3 поражения). Для Унаи Эмери этот поединок станет 200-м во главе "Астон Виллы". "Красные дьяволы" потерпели только два поражения в 31 домашней встрече с "вилланами" в рамках Премьер-Лиги (24 победы, 5 ничьих) — в сезонах 2009/10 и 2021/22.



Защитник "Юнайтед" Лисандро Мартинес отбывает дисквалификацию. Карлос Балеба пропустит несколько недель с повреждением задней поверхности бедра. Также травмированы Люк Шоу, Мануэль Угарте, Маркус Рэшфорд и Беньямин Шешко. Патрик Доргу под вопросом.



Из-за перебора желтых карточек этот матч пропустит защитник "Виллы" Мэтти Кэш. Маттео Руджери и Амаду Онана остаются в лазарете. Аарон Ван-Биссака пройдет фитнес-тест.