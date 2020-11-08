Артета призвал "Арсенал" не пытаться забить "идеальный гол"

Наставник "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду прибавить в эффективности и перестать пытаться забить "идеальный гол".

В субботу "Арсенал" одержал победу 1:0 над "Халлом", свой единственный гол забив на 72-й минуте.



Однако то, каким образом "Арсенал" атаковал, вызвало разочарование у Артеты. Микель считает, что "канонирам" нужно научиться лучше действовать против команд, которые прижимаются к своим воротам.



"Нужно быть эффективнее. Сегодня мы дважды выходили один на один с голкипером. В первом случае был пенальти, во втором мяч скакал в штрафной. Так много рикошетов и заблокированных ударов. Нам нужно найти способы быть эффективнее, иногда даже прагматичнее".



"Иногда у меня есть ощущение, что мы пытаемся забить идеальный гол против этих команд, которые глубоко обороняются. Нам нужно быть гораздо хаотичнее, вот и все. А также раньше открывать счет, потому что это меняет игру".



"Мы имели достаточно моментов, чтобы сделать счет крупнее. Мы не были достаточно эффективны для этого. Поэтому нам пришлось полагаться на нагнетание давления, на создание множества ситуаций в штрафной и около, а также на свою настойчивость, пока мы не смогли их сломить. Именно так мы и выиграли матч", — цитирует Артету ESPN.