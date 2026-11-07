Артета удивлен, что "Арсенал" не заработал пенальти против "Халла"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что был удивлен решением не назначать пенальти за фол на Кае Хаверце против "Халла".

В субботу "Арсенал" вырвал победу 1:0 против "Халла", но еще в первом тайме, когда счет не был открыт, Хаверца явным образом схватили за футболку в чужой штрафной.



Сходив к монитору, рефери Фарай Халлам объявил, что фол действительно имел место, но пенальти назначен не будет, потому что Хаверц находился в офсайде.



При этом правила гласят, что в таких случаях фол перекрывает офсайд, если "игрок пытается сыграть по мячу или борется с соперником за мяч".



"Я не знаю, я не видел повторы. Я не видел повторы, поэтому не буду лгать вам, парни. Я был удивлен, потому что, когда они отправили рефери к монитору, скамейка говорила мне, что это явный пенальти, и его (Хаверца) хватали".



"Они решили не назначать пенальти из-за того, что стартовое положение Кая было вне игры, поэтому я не уверен, как это следует трактовать. Уверен, они дадут объяснения", — цитирует Артету Evening Standard.