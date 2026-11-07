Артета удивлен, что "Арсенал" не заработал пенальти против "Халла"

Кай Хаверц Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что был удивлен решением не назначать пенальти за фол на Кае Хаверце против "Халла".

В субботу "Арсенал" вырвал победу 1:0 против "Халла", но еще в первом тайме, когда счет не был открыт, Хаверца явным образом схватили за футболку в чужой штрафной.

Сходив к монитору, рефери Фарай Халлам объявил, что фол действительно имел место, но пенальти назначен не будет, потому что Хаверц находился в офсайде.

При этом правила гласят, что в таких случаях фол перекрывает офсайд, если "игрок пытается сыграть по мячу или борется с соперником за мяч".

"Я не знаю, я не видел повторы. Я не видел повторы, поэтому не буду лгать вам, парни. Я был удивлен, потому что, когда они отправили рефери к монитору, скамейка говорила мне, что это явный пенальти, и его (Хаверца) хватали".

"Они решили не назначать пенальти из-за того, что стартовое положение Кая было вне игры, поэтому я не уверен, как это следует трактовать. Уверен, они дадут объяснения", — цитирует Артету Evening Standard.





Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига, рефери, Халл, Халлам

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2026 23:00

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