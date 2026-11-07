"Форест" шокировал "Сити"

Лиам Делап Дубль Лиама Делапа обеспечил "Ноттингем Форест" победу над его бывшей командой "Манчестер Сити" со счетом 3:1.

В старте у "лесников" произошло два изменения. Вместо Олы Айны и Дана Ндойе появились Даниэль Муньос и Райан Йетс.

Относительно выезда в Лейпциг посреди недели из стартового состава "горожан" пропали Матеуш Нунеш, Нико О'Райли и Фил Фоден, которых заменили Рубен Диаш, Йошко Гвардиол и Жереми Доку.

Счет в матче был открыт через пять минут после начала. Столкнувшись с прессингом, Гвардиол потерял мяч на своей половине поля, а Жаир Кунья вошел в штрафную и поразил нижний угол ворот — 1:0.

В этом матче был еще один быстрый гол. Лиам Делап подхватил мяч на своей половине поля, добежал до чужой штрафной и сильно пробил над плечом Джанлуиджи Доннаруммы — 2:0.

"Сити" был в шоке от такого начала. "Горожане", конечно, оказывали давление, но создание моментов давалось им с большим трудом.

Первая реальная возможность забить предоставилась гостям лишь на 41-й минуте, когда Эрлинг Холанд уже обошел голкипера, однако защитник не пустил мяч в опустевшие ворота.

Зато вскоре после начала второго тайма "Сити" все же сократил разницу в счете. Прострел Жереми Доку был прерван, но мяч отскочил к границе штрафной площади на Райана Шерки, который эффектно пробил в касание — 2:1.

"Форест" ушел в глухую оборону, но на 73-й минуте разразился контратакой. Морган Гиббс-Уайт протащил мяч вперед, отдал на Делапа, а Лиам ворвался в штрафную и пробил с отскоком от штанги — 3:1.

Второй гол Делапа прикончил игру. У "горожан" просто опустились руки, и "лесники" довольно комфортно довели дело до победы.

После взрывного интервью Оливера Гласнера вслед за поражением 2:0 от "Брентфорда" в прошлый уикенд было логично ожидать от "Форест" реакции, но "лесники" превзошли все ожидания. "Сити" же сыграл очень слабо и потерпел свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге.

"Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити". Отчет о матче





Метки Манчестер Сити, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2026 22:30

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Последние комментарии:




  1. komradd 07.11.2026 23:11 # komradd
    Голубкам походу шепнули, какое будет наказание. И бросили играть)
    Гейсенал унылый будет чемпиком, но смотреть эту хуйню никто не будет
    Скучнейшая игра от гелеголового гачипидара

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  2. christina-milian 07.11.2026 23:06 # christina-milian
    Лэмпард>Райс>Кайседо

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  3. cesc-fabregas4 07.11.2026 23:03 # cesc-fabregas4
    У Райи 7 сухих матчей уже и это только ноябрь.
    Перчатка снова едет к нему.

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  4. chelsea88 07.11.2026 23:02 # chelsea88
    Короче заднеприводные опять чемпик короче.
    Шитюки разваливаются совсем.

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  5. unreal84 07.11.2026 23:00 # unreal84
    Голубое днище. Просто днины ебаные.

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  6. ars19995 07.11.2026 22:52 # ars19995
    Шити решил против ветра не пысать. Всё равно лига 1 будет...)
    Арсенал -Чемпион!

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  7. yamateh 07.11.2026 22:47 # yamateh
    НФ в последних 5 играх 4 поражение и ничья. Берут и побеждают у команды Юмарески, последний такое уже практиковал в Челси)
    Старый добрый юмареска, неумеющий вскрывать обороны автобусов и норм играющих против топов. Посмотрим с кабинетными что покажут

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  8. litvin1235 07.11.2026 22:39 # litvin1235
    Как же МЮ к лицу эта позиция в премьер лиге

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  9. v-0987654321 07.11.2026 22:39 # v-0987654321
    Теперь понятно что у Энцо в приоритете было Бабосики а не клуб

    фк ишакси это локация и моней

    Ахахахахаха

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  10. sausage 07.11.2026 22:36 # sausage
    Завтра Сити могут даже на 3-е место отлететь.

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  11. ivan-tns 07.11.2026 22:35 # ivan-tns
    Хороший матч! Очень забористый! Классный вечер субботы! Ииииихаааа!

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  12. dembo 07.11.2026 22:34 # dembo
    Членцо?
    Юмореска?

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  13. brown-ale 07.11.2026 22:34 # brown-ale
    Мареска профукал весь багаж Пепа. У команды нет игры, оборона дырявая, Холлан не тянет.

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  14. madchester 07.11.2026 22:34 # madchester
    Лысый физручелло установил рекорд(7 побед подряд), теперь можно сливаться. P. S. узнаю старый добрый Сити)).

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  15. mareska 07.11.2026 22:32 # mareska
    Конфуз

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  16. dexter 07.11.2026 22:32 # dexter
    МЮ 18 дальше Вилла)

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  17. akado 07.11.2026 22:32 # akado
    МЮ в зоне вылета, УРАААА.

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  18. dembo 07.11.2026 22:31 # dembo
    Скоро Челси в гости к лесным ехать. Ссыкотно, деревяшка делап на чолсе зуб точит сто про.

    Низя мяч себе прихватывать и давать столько пространства лесу. Деревяшка делап за такую куйню не прощает.


    А так....форесту удача вернула. По многим метрикам , да и вцелом по просмотрам...форест не заслуживал так низко идти. Игра там добротная , но много недобирали в том числе из-за невезения ( или косопорости, как угодно)
    Но сегодня даже у делапа залетали скримеры....

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