"Форест" шокировал "Сити"

Дубль Лиама Делапа обеспечил "Ноттингем Форест" победу над его бывшей командой "Манчестер Сити" со счетом 3:1.

В старте у "лесников" произошло два изменения. Вместо Олы Айны и Дана Ндойе появились Даниэль Муньос и Райан Йетс.



Относительно выезда в Лейпциг посреди недели из стартового состава "горожан" пропали Матеуш Нунеш, Нико О'Райли и Фил Фоден, которых заменили Рубен Диаш, Йошко Гвардиол и Жереми Доку.



Счет в матче был открыт через пять минут после начала. Столкнувшись с прессингом, Гвардиол потерял мяч на своей половине поля, а Жаир Кунья вошел в штрафную и поразил нижний угол ворот — 1:0.



В этом матче был еще один быстрый гол. Лиам Делап подхватил мяч на своей половине поля, добежал до чужой штрафной и сильно пробил над плечом Джанлуиджи Доннаруммы — 2:0.



"Сити" был в шоке от такого начала. "Горожане", конечно, оказывали давление, но создание моментов давалось им с большим трудом.



Первая реальная возможность забить предоставилась гостям лишь на 41-й минуте, когда Эрлинг Холанд уже обошел голкипера, однако защитник не пустил мяч в опустевшие ворота.



Зато вскоре после начала второго тайма "Сити" все же сократил разницу в счете. Прострел Жереми Доку был прерван, но мяч отскочил к границе штрафной площади на Райана Шерки, который эффектно пробил в касание — 2:1.



"Форест" ушел в глухую оборону, но на 73-й минуте разразился контратакой. Морган Гиббс-Уайт протащил мяч вперед, отдал на Делапа, а Лиам ворвался в штрафную и пробил с отскоком от штанги — 3:1.



Второй гол Делапа прикончил игру. У "горожан" просто опустились руки, и "лесники" довольно комфортно довели дело до победы.



После взрывного интервью Оливера Гласнера вслед за поражением 2:0 от "Брентфорда" в прошлый уикенд было логично ожидать от "Форест" реакции, но "лесники" превзошли все ожидания. "Сити" же сыграл очень слабо и потерпел свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге.



"Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити". Отчет о матче