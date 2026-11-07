"Форест" шокировал "Сити"
Дубль Лиама Делапа обеспечил "Ноттингем Форест" победу над его бывшей командой "Манчестер Сити" со счетом 3:1.
В старте у "лесников" произошло два изменения. Вместо Олы Айны и Дана Ндойе появились Даниэль Муньос и Райан Йетс.
Относительно выезда в Лейпциг посреди недели из стартового состава "горожан" пропали Матеуш Нунеш, Нико О'Райли и Фил Фоден, которых заменили Рубен Диаш, Йошко Гвардиол и Жереми Доку.
Счет в матче был открыт через пять минут после начала. Столкнувшись с прессингом, Гвардиол потерял мяч на своей половине поля, а Жаир Кунья вошел в штрафную и поразил нижний угол ворот — 1:0.
В этом матче был еще один быстрый гол. Лиам Делап подхватил мяч на своей половине поля, добежал до чужой штрафной и сильно пробил над плечом Джанлуиджи Доннаруммы — 2:0.
"Сити" был в шоке от такого начала. "Горожане", конечно, оказывали давление, но создание моментов давалось им с большим трудом.
Первая реальная возможность забить предоставилась гостям лишь на 41-й минуте, когда Эрлинг Холанд уже обошел голкипера, однако защитник не пустил мяч в опустевшие ворота.
Зато вскоре после начала второго тайма "Сити" все же сократил разницу в счете. Прострел Жереми Доку был прерван, но мяч отскочил к границе штрафной площади на Райана Шерки, который эффектно пробил в касание — 2:1.
"Форест" ушел в глухую оборону, но на 73-й минуте разразился контратакой. Морган Гиббс-Уайт протащил мяч вперед, отдал на Делапа, а Лиам ворвался в штрафную и пробил с отскоком от штанги — 3:1.
Второй гол Делапа прикончил игру. У "горожан" просто опустились руки, и "лесники" довольно комфортно довели дело до победы.
После взрывного интервью Оливера Гласнера вслед за поражением 2:0 от "Брентфорда" в прошлый уикенд было логично ожидать от "Форест" реакции, но "лесники" превзошли все ожидания. "Сити" же сыграл очень слабо и потерпел свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге.
"Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
07.11.2026 22:30
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Последние комментарии:
Голубкам походу шепнули, какое будет наказание. И бросили играть)
Гейсенал унылый будет чемпиком, но смотреть эту хуйню никто не будет
Скучнейшая игра от гелеголового гачипидара
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Лэмпард>Райс>Кайседо
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У Райи 7 сухих матчей уже и это только ноябрь.
Перчатка снова едет к нему.
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Короче заднеприводные опять чемпик короче.
Шитюки разваливаются совсем.
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Голубое днище. Просто днины ебаные.
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Шити решил против ветра не пысать. Всё равно лига 1 будет...)
Арсенал -Чемпион!
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НФ в последних 5 играх 4 поражение и ничья. Берут и побеждают у команды Юмарески, последний такое уже практиковал в Челси)
Старый добрый юмареска, неумеющий вскрывать обороны автобусов и норм играющих против топов. Посмотрим с кабинетными что покажут
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Как же МЮ к лицу эта позиция в премьер лиге
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Теперь понятно что у Энцо в приоритете было Бабосики а не клуб
фк ишакси это локация и моней
Ахахахахаха
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Завтра Сити могут даже на 3-е место отлететь.
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Хороший матч! Очень забористый! Классный вечер субботы! Ииииихаааа!
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Членцо?
Юмореска?
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Мареска профукал весь багаж Пепа. У команды нет игры, оборона дырявая, Холлан не тянет.
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Лысый физручелло установил рекорд(7 побед подряд), теперь можно сливаться. P. S. узнаю старый добрый Сити)).
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Конфуз
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МЮ 18 дальше Вилла)
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МЮ в зоне вылета, УРАААА.
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Скоро Челси в гости к лесным ехать. Ссыкотно, деревяшка делап на чолсе зуб точит сто про.
Низя мяч себе прихватывать и давать столько пространства лесу. Деревяшка делап за такую куйню не прощает.
А так....форесту удача вернула. По многим метрикам , да и вцелом по просмотрам...форест не заслуживал так низко идти. Игра там добротная , но много недобирали в том числе из-за невезения ( или косопорости, как угодно)
Но сегодня даже у делапа залетали скримеры....
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