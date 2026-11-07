"Тоттенхэм" подает жалобу на судейство после поражения от "Лидса"

"Тоттенхэм" подаст официальную жалобу на судейство после матча Премьер-Лиги против "Лидса".

В субботу "Тоттенхэм" потерпел поражение 1:0 на "Элланд Роуд", и один из ключевых моментов этого матча случился в первом тайме, когда нападающий "шпор" Матис Тель пострадал от грубого фола Джейдена Богла.



Тель получил шипами по лодыжке и, попытавшись продолжить игру, вскоре попросил замену, однако арбитр VAR Тони Харрингтон после четырех минут разбирательств решил не приглашать к монитору рефери Джона Брукса.



А поскольку изначально Брукс не показал Боглу хотя бы желтую карточку, Джейден полностью избежал наказания за свою грубость.



По всей видимости, арбитр VAR решил, что в данном случае нет явной ошибки рефери в поле, но "Тоттенхэм" такое толкование правил не устраивает.



Как сообщает BBC, теперь "Тоттенхэм" потребует объяснений от судейского корпуса, возглавляемого Ховардом Уэббом, почему Богл не был удален.



