Эдегор обеспечил "Арсеналу" победу над "Халлом"
Гол Мартина Эдегора обеспечил "Арсеналу" домашнюю победу 1:0 над новичком Премьер-Лиги "Халлом".
Главный тренер "канониров" Микель Артета доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Ливерпуля" в прошлый уикенд (0:1).
"Тигры" недосчитались Мохамеда Беллуми, вместо которого вышел Мохамед Али-Чо. А Люка Гурна-Дуат заменил Райана Джайлса.
В первые полчаса хозяева показывали беззубую игру, и лишь Деклан Райс отметился неточным ударом с дистанции. Гости чувствовали себя комфортно и даже сами пытались атаковать.
На 39-й минуте Кай Хаверц выскакивал один на один по центру, но вместо удара попытался обвести защитника и не смог.
В концовке первого тайма Хаверц нарвался на фол со стороны соперника в штрафной, что подтвердила система VAR, но при этом Кай угодил в офсайд, поэтому пенальти назначен не был.
После перерыва "Арсенал" усилил давление, но явных моментов практически не имел, за исключением отраженного голкипером удара Нони Мадуэке низом.
Однако "Халл" все же дрогнул. На 73-й минуте Мартин Эдегор сыграл на добивании после удара Мадуэке с правого края штрафной площади — 1:0.
По инерции хозяева продолжили атаковать до конца матча. У гостей просто не нашлось ресурсов, чтобы попробовать отыграться.
Несмотря на свою неважную форму в предыдущих матчах, "Халл" оказался непростым соперником. "Арсенал" создал мизер моментов, но сил и концентрации на всю игру "тиграм" не хватило.
"Арсенал" — "Халл". Отчет о матче
07.11.2026 20:00
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Последние комментарии:
макуэке по тихоньку норм игроком становится, пока конечно кривоват
витёк сам должен осознавать, что ему лучше уходить летом
тсолис ну такое, хотя тоже как и макуэке адекватно пашет
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Мерино просто гений игры. Как же он раздает - похлеще Эдегора. Я хуй знает как этому полудурку на Мадуеке пришло в голову финтить во вратарской, это пиздец...
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Кароч расклад таков.
С одной стороны маринакис и будто хочется чтобы он уволил гласнера ( как раз по той причине что гласнер норм коуч) и назначил какого-то елардайса, чтобы точно уже вылететь.
С другой стороны членцо залупеска. А ему я удачи ни при каких желать не буду. Да и членцо фернандес туда же, но к нему негатива минимум, он обычный наемник, ушел за бабками и челси норм заработал.
Дак кароче к чему я это все...я куй знает даже за че притопить. Ничейка врядли уволит гласнера ...хотя так то норм варик не туда не сюда
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