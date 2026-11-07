Хау готов приступить к работе в "Юнайтед" на следующей неделе

Бывший главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау готов уже на следующей неделе приступить к работе в "Манчестер Юнайтед".

Хау является наиболее предпочтительным кандидатом "Юнайтед" на замену своему нынешнему наставнику Майклу Кэррику, решение о будущем которого будет принято после матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в воскресенье.



Кэррик и так получил дополнительное время после домашнего поражения 0:3 от "Борнмута", но если "Юнайтед" проиграет "Вилле", Майкл будет обречен на увольнение в предстоящий международный перерыв.



При этом Хау не просто открыт к работе в "Юнайтед", а готов приступить немедленно. Эдди достаточно отдохнул после своего расставания с "Ньюкаслом" минувшим летом.



Добавим, ранее сообщалось, что спортивный директор "Юнайтед" Джейсон Уилкокс уже установил контакт с Хау.