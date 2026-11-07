Артета: "Райс еще столь многое может добавить"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что полузащитник Деклан Райс может приносить еще больше пользы.

Райс утвердился ключевым игроком "Арсенала" после своего перехода из "Вест Хэма" в 2023 году. Деклан является лидером на поле и исполняет стандартные положения, однако Артета хочет, чтобы его подопечный стремился к большему.



"Мы не можем ограничивать его качества и умения. Он может опускаться назад и может развивать игру. Он может тащить мяч. Он может быть невероятен при быстрых переходах. Он может выигрывать единоборства. Он может ассистировать с помощью подключений, с помощью длинных передач и подач слева, справа или со стандартов — не имеет значения".



"Он может многое предложить. Его дальний удар — это нечто, что нам нужно использовать чаще, потому что он умеет это. Нужно продолжать развивать игрока, потому что он еще столь многое может добавить".



"У нас все еще много работы. Есть и другие вещи насчет его роли в клубе, которые могут стать более продуманными со временем. Но проявлять себя и влиять на команду он должен прямо сейчас", — цитирует Артету Sky Sports.