Окафор принес "Лидсу" победу над "Тоттенхэмом"

Ноа Окафор "Лидс" вырвал победу 1:0 в противостоянии с "Тоттенхэмом" благодаря голу вышедшего на замену Ноа Окафора.

В стартовом составе "белых" произошло два изменения относительно поражения 2:0 в гостях у "Борнмута". Вместо Харри Уилсона и Дэна Джеймса появились Шон Лонгстафф и Лукас Нмеча.

Наставник "шпор" Роберто Де Дзерби ограничился единственной перестановкой, выпустив Педро Порро вместо Доминика Соланке.

В начале матча была более-менее равная игра, практически без ворот. Первое подобие момента возникло только на 25-й минуте, когда Омар Мармуш ударом низом с границы штрафной размял голкипера "Лидса" Джеймса Траффорда.

Незадолго до перерыва хозяева едва не остались вдесятером. Жесткий фол Джейдена Богла на Матисе Теле проверялся на предмет удаления, однако рефери и VAR решили не показывать красную карточку.

Второй тайм начался с опасного розыгрыша "Лидсом" углового, но Соланке, заменивший травмированного Теля, встал на пути мяча после удара Доминика Калверт-Левина головой.

На 53-й минуте "белые" имели еще один момент. Ао Танака обработал мяч в районе 11-метровой отметки и пробил, но не попал по воротам.

На 75-й минуте уже Антонин Кински выручил "Тоттенхэм", кончиками пальцев парировав удар Лонгстаффа. Незадолго до этого "шпоры" огрызнулись неточным выстрелом Конора Галлахера.

"Лидс" был лучше и, наконец, открыл счет на 79-й минуте. После вброса аута и пары скидок партнеров едва появившийся на замену Ноа Окафор ушел от Родриго Бентанкура в штрафной и расстрелял ворота — 1:0.

Уже в компенсированное время Ян Пол Ван Хекке опасно пробивал головой после розыгрыша штрафного, но Траффорд не позволил ответному голу случиться.

После трех побед кряду "Тоттенхэм" словно насытился и провел слабый по игре матч. "Лидс" выглядел не сильно, но предпочтительнее, и гол Окафора стал логичным итогом.

"Лидс" — "Тоттенхэм". Отчет о матче





Метки Лидс, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2026 17:30

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  1. v-0987654321 07.11.2026 18:25 # v-0987654321
    Напоминаю что Ишак-Джиррорт Ишак-Артур Ишак-Амар мои личные нищие конченные ишаки

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  2. wilegend 07.11.2026 18:08 # wilegend
    лидс удостоился отдельной новости ничоси

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  3. gidro-met 07.11.2026 17:53 # gidro-met
    Лидс дома непобедим !

    Догнали Брентфорд ,

    Карвильт-Льюин , конечно , молоток)
    но.. прицел снайпера уже зарастает паутиной ,

    в след матче ждём актив ,

    ну и Харри Уилсон , Боже ! куда делись твои апскиллы???

    Всех с днём Мужчин! первая суббота ноября , чекаем

    потом ещё 19 ноября , международный мужской день

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  4. anabanana94 07.11.2026 17:52 # anabanana94
    После прошлого международного перерыва были на 20-ом, на этот перерыв уже на 10-ом, после Боксинг Дэй думаю уже будем на первом.

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  5. brown-ale 07.11.2026 17:40 # brown-ale
    Старые добрые Шпоры вернулись. Играют как гуано и не забивают.

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  6. dembo 07.11.2026 17:31 # dembo
    Пояснительную бригаду мне срочна, сука!!!

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