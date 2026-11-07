Окафор принес "Лидсу" победу над "Тоттенхэмом"

"Лидс" вырвал победу 1:0 в противостоянии с "Тоттенхэмом" благодаря голу вышедшего на замену Ноа Окафора.

В стартовом составе "белых" произошло два изменения относительно поражения 2:0 в гостях у "Борнмута". Вместо Харри Уилсона и Дэна Джеймса появились Шон Лонгстафф и Лукас Нмеча.



Наставник "шпор" Роберто Де Дзерби ограничился единственной перестановкой, выпустив Педро Порро вместо Доминика Соланке.



В начале матча была более-менее равная игра, практически без ворот. Первое подобие момента возникло только на 25-й минуте, когда Омар Мармуш ударом низом с границы штрафной размял голкипера "Лидса" Джеймса Траффорда.



Незадолго до перерыва хозяева едва не остались вдесятером. Жесткий фол Джейдена Богла на Матисе Теле проверялся на предмет удаления, однако рефери и VAR решили не показывать красную карточку.



Второй тайм начался с опасного розыгрыша "Лидсом" углового, но Соланке, заменивший травмированного Теля, встал на пути мяча после удара Доминика Калверт-Левина головой.



На 53-й минуте "белые" имели еще один момент. Ао Танака обработал мяч в районе 11-метровой отметки и пробил, но не попал по воротам.



На 75-й минуте уже Антонин Кински выручил "Тоттенхэм", кончиками пальцев парировав удар Лонгстаффа. Незадолго до этого "шпоры" огрызнулись неточным выстрелом Конора Галлахера.



"Лидс" был лучше и, наконец, открыл счет на 79-й минуте. После вброса аута и пары скидок партнеров едва появившийся на замену Ноа Окафор ушел от Родриго Бентанкура в штрафной и расстрелял ворота — 1:0.



Уже в компенсированное время Ян Пол Ван Хекке опасно пробивал головой после розыгрыша штрафного, но Траффорд не позволил ответному голу случиться.



После трех побед кряду "Тоттенхэм" словно насытился и провел слабый по игре матч. "Лидс" выглядел не сильно, но предпочтительнее, и гол Окафора стал логичным итогом.



"Лидс" — "Тоттенхэм". Отчет о матче