"Ливерпуль" исключает продажу Нгумоа

"Ливерпуль" исключает продажу своего вингера Рио Нгумоа, интерес к которому проявляет немецкая "Бавария".

На текущей неделе издание Bild сообщило, что "Бавария" активизировала поиски молодого конкурента для Луиса Диаса, включив в соответствующий шорт-лист Нгумоа.



Нгумоа демонстрирует стремительный прогресс в этом сезоне, заслужив репутацию одного из ярчайших молодых талантов в Премьер-Лиге и всей Европе.



Однако в "Ливерпуле" возлагают большие надежды на Нгумоа и готовы отклонить любые запросы и предложения других клубов по 18-летнему англичанину, сообщает TEAMtalk.



Более того, "Ливерпуль" уже вовсю работает над продлением рассчитанного до 2028 года контракта Нгумоа. Мерсисайдский клуб не ожидает каких-либо проблем при согласовании сделки.