Траффорд: "Мне нужно было играть регулярно в этом сезоне"

Голкипер "Лидса" Джеймс Траффорд объяснил, почему он был вынужден покинуть родной "Манчестер Сити" минувшим летом.

Почти весь прошлый сезон Траффорд провел за спиной у Джанлуиджи Доннаруммы, что подтолкнуло Джеймса к переходу в "Лидс" по сделке стоимостью 45 миллионов фунтов.



По словам Траффорда, ему было тяжело на душе из-за дефицита игровых минут. Джеймс просто не мог мириться с пребыванием на лавке запасных.



"Это ужасное, ужасное чувство, когда ты не играешь. Ты звонишь многим людям и просто изливаешь душу. Как и большинство людей, после плохого дня на работе ты звонишь кому-нибудь. Я звоню своему отцу, своей маме, своей девушке, своим друзьям. Мне нравится звонить своим друзьям, чтобы мы просто хорошо поболтали обо всем. Это довольно весело".



"Мне нужно было играть регулярно в этом сезоне ради собственного психического благополучия. Ты просто теряешь себя, не играя. Я не знаю, возможно, я другой, но это ужасное ощущение, когда ты не играешь каждую неделю".



"Мне просто нужно было играть каждую неделю, чтобы чувствовать себя лучше и продолжать развиваться в своей карьере, приближаясь к мечтам, которых я хочу достичь", — сообщил Траффорд BBC.