Джей-Джей Габриэль подтвердил, что направляется в "Реал"

Юный нападающий "Манчестер Юнайтед" Джей-Джей Габриэль подтвердил, что направляется в испанский "Реал".

Еще в сентябре уведомив "Юнайтед" о намерении прекратить свою регистрацию, Габриэль перестал посещать академию "красных дьяволов" и принялся искать себе новый клуб среди грандов Европы.



Обычно английский игрок не может уехать в Европу до исполнения 18 лет, однако благодаря происхождения своих родителей Габриэль обзавелся паспортом гражданина Евросоюза и теперь может сделать это в свои 16.



Габриэль рассматривал варианты с "Реалом", "Барселоной" и ПСЖ, но в итоге остановил свой выбор на Мадриде, чтобы попытаться стать лучшим футболистом в мире.



"Реал" или "Барселона"? Разумеется, Мадрид".



"Моя мечта — выиграть "Золотой мяч", — сообщил Габриэль Marca.



Поскольку Габриэль уезжает в Европу, положенная "Юнайтед" компенсация составит от 100,000 до 300,000 фунтов. В случае перехода Джей-Джея в другой клуб Премьер-Лиги речь бы шла о миллионах.