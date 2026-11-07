Эмери подтвердил, что близок к новому контракту с "Виллой"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери подтвердил, что он близок к новому контракту со своим клубом.

Эмери считается одним из претендентов на замену Майклу Кэррику в "Манчестер Юнайтед", против которого "Вилла" сыграет в ближайшее воскресенье.



Однако на днях Эмери провел встречу с совладельцем клуба Нассефом Савирисом, и стороны совершили прорыв в переговорах насчет продления сотрудничества, поэтому уходить в "Юнайтед" Унаи не планирует.



"Я провел очень хорошую встречу с Нассефом Савирисом. Очень хорошую, очень позитивную. Давайте поговорим на следующей неделе, постараемся обсудить все, о чем мы говорили вместе. Мы говорили о том, как мы можем сделать наш проект сильнее с помощью сделки, да", — цитирует Эмери talkSPORT.