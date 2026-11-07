Цолис: "У "Арсенала" очень сильный левый фланг"

Вингер "Арсенала" Христом Цолис отверг предположение о том, что левый фланг его команды недостаточно силен.

Минувшим летом "Арсенал" попрощался с тремя атакующими игроками, взамен пригласив только Цолиса. Заполучить Хулиана Альвареса, Винисиуса или Моргана Роджерса "канонирам" не удалось.



Однако Цолис убежден, что левый фланг, где он играет, не является слабым звеном в "Арсенале".



"Я не вижу этого, потому что в этом году мы забили много голов с левого фланга".



"Мы создали много моментов, в том числе благодаря Ричи (Калафьори), Эзе, Пьеро (Инкапье). Каждый замечательно потрудился. Думаю, у нас очень сильный левый фланг", — сообщил Цолис Sky Sports.