Тухель признал, что Эзе повезло получить вызов в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель признал, что полузащитнику "Арсенала" Эберечи Эзе повезло получить вызов в национальную команду.

В этом сезоне Эзе не имеет твердого места в стартовом составе "Арсенала", однако Тухель все равно вызвал Эберечи на матчи Лиги Наций против Хорватии и Испании.



Тухель предпочел Эзе и Моргана Гиббс-Уайта из "Ноттингем Форест" полузащитнику "Манчестер Сити" Филу Фодену во многом потому, что первые двое вызывались и в сентябре.



"Фил — это всегда вариант, потому что я люблю его как игрока. Как его можно не любить, если видишь, каким образом парень тренируется. Он делает это на высочайшем уровне. Думаю, он всегда должен быть вариантом, и он является вариантом. Это был очень сложный выбор".



Также Эберечи Эзе с трудом сохранил свое место у нас. Он не проходит в стартовый состав "Арсенала". Возможно, его и Моргана Гиббс-Уайта преимущество в том, что они снова приедут на сбор".



"Их преимущество в том, что они уже были здесь. Им нужно сражаться. Именно этого мы и хотим. А Фил всегда близок", — цитирует Тухеля Daily Mirror.