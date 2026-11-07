"Юнайтед" проявляет интерес к Себастьяну Хенессу

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к главному тренеру немецкого "Штутгарта" Себастьяну Хенессу.

После матча против "Астон Виллы" в ближайшее воскресенье будет двухнедельный международный перерыв, а значит руководству "Юнайтед" предстоит принять решение насчет своего рулевого Майкла Кэррика.



Фаворитом букмекеров на замену Кэррику считается Эдди Хау, однако The Independent утверждает, что "Юнайтед" гораздо менее уверен в экс-наставнике "Ньюкасла", нежели это преподносится в прессе.



Уровень поддержки Юлиана Нагельсманна и Антонио Конте среди боссов "Юнайтед" еще ниже, а вот Хенесс видится клубу с "Олд Траффорд" очень интересным вариантом.



44-летний Хенесс возглавляет "Штутгарт" с 2023 года и считается одним из перспективнейших немецких тренеров. В прошлом сезоне Себастьян привел свою команду к четвертому месту в Бундеслиге и достиг финала Кубка Германии.



Проблема в том, что "Штутгарт" потребовал бы огромную компенсацию, если "Юнайтед" пожелает забрать Хенесса в разгар сезона.