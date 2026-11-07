"Ливерпуль" ищет замену Алиссону

"Ливерпуль" начал готовиться к расставанию с Алиссоном и уже ищет нового голкипера.

Алиссон едва не ушел в "Ювентус" еще минувшим летом, однако в то время "Ливерпуль" оказался не готов лишиться очередного одного опытного игрока, впридачу к Мохамеду Салаху и Энди Робертсону.



Контракт Алиссона с "Ливерпулем" истекает в конце сезона, и уже с января 34-летний бразилец сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Как утверждает Football Insider, "Ливерпуль" не планирует предлагать Алиссону новый контракт и уже готовится к жизни без голкипера, который является первым номером "красных" с момента своего перехода из "Ромы" в 2018 году.



Обладая Георгием Мамардашвили, который в этом сезоне исполняет роль дублера Алиссона, и перспективным Люккой Брюгманом, который был куплен минувшим летом за 30 миллионов фунтов, "Ливерпуль" планирует выйти на трансферный рынок для приглашения нового голкипера на роль первого номера.



В данный момент неясно, кем "Ливерпуль" собирается заменить Алиссона. Минувшим летом на роль бразильского ветерана сватали Барта Вербрюггена, Джеймса Траффорда и Диогу Кошту.