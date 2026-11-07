"Челси" выбирает вариант для ухода Гиттенса в аренду

Клубы из Англии и Европы выстроились в очередь, чтобы арендовать вингера "Челси" Джейми Гиттенса на вторую половину этого сезона.

Гиттенс еще не сыграл ни минуты в этом сезоне Премьер-Лиги и в данный момент продолжает восстановление после травмы лодыжки.



Однако "Челси" по-прежнему возлагает большие надежды на игрока, стоившего клубу 50 миллионов фунтов в 2025 году, и готов рассмотреть лишь варианты с уходом Гиттенса в аренду.



К Гиттенсу существует огромный интерес в Премьер-Лиге и за ее пределами, и одним из наиболее серьезных претендентов на 22-летнего англичанина является "Рома", утверждает TEAMtalk.



"Рома", упустившая Эндрика из "Реала" минувшим летом, готова обеспечить Гиттенса регулярной игровой практикой, и этот вариант выглядит привлекательно для всех сторон.



Среди прочих клубов, желающих арендовать Гиттенса в январе, называются "Лидс", "Сандерленд", "Эвертон", "Кристал Пэлас", "Милан", "РБ Лейпциг" и "Айнтрахт".