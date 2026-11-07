Тухель объяснил вызов Джоба Беллингема в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил вызов в национальную команду полузащитника дортмундской "Боруссии" Джоба Беллингема.

Накануне 21-летний Джоб, младший брат полузащитника "Реала" Джуда Беллингема, впервые в своей карьере был вызван в сборную Англии.



Однако родственные связи здесь не при чем. Тухель впечатлился игрой Джоба в Дортмунде, а также получил рекомендацию от наставника молодежной сборной Англии U-21 Ли Карсли.



"Он добился этого благодаря своим собственным заслугам. Вызов в свою сборную для обоих братьев — это невероятное достижение для их семьи. По его улыбке я сразу же увидел его восторг".



"Он является одним из пяти игроков для центра поля, он действует в более оборонительной манере, нежели Джуд. Он силен с мячом, обладает хорошими физическими данными, он крупный парень и может удерживать мяч".



"Ли очень высоко отзывался о нем, он долгое время был выделяющимся игроком, капитаном молодежной сборной U-21. Если ты показываешь особенную игру на протяжении долгого времени, как Джоб, дверь всегда должна быть открыта".



"В Дортмунде он регулярно выходит в стартовом составе и играет очень важную роль", — цитирует Тухеля Sky Sports.