Уэйн Руни — лучший эксперт в 2026 году

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни был признан лучшим спортивным экспертом в 2026 году.

За свою блестящую игровую карьеру Руни завоевал пять титулов Премьер-Лиги, Кубок Англии, три Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.



Достичь каких-либо значимых успехов в качестве тренера у Руни не вышло. Уэйн успел поработать с "Дерби", "Ди Си Юнайтед", "Бирмингемом" и "Плимутом".



Зато Руни обрел себя в сфере медиа. 41-летний англичанин стал востребованным футбольным экспертом и сейчас сотрудничает с BBC, Disney+, Amazon Prime, Stick to United.



За свою работу Руни был отмечен наградой лучшему спортивному эксперту в 2026 году в рамках церемонии Broadcast Sport Awards, сообщает ESPN.