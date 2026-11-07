Уэйн Руни — лучший эксперт в 2026 году
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни был признан лучшим спортивным экспертом в 2026 году.
За свою блестящую игровую карьеру Руни завоевал пять титулов Премьер-Лиги, Кубок Англии, три Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.
Достичь каких-либо значимых успехов в качестве тренера у Руни не вышло. Уэйн успел поработать с "Дерби", "Ди Си Юнайтед", "Бирмингемом" и "Плимутом".
Зато Руни обрел себя в сфере медиа. 41-летний англичанин стал востребованным футбольным экспертом и сейчас сотрудничает с BBC, Disney+, Amazon Prime, Stick to United.
За свою работу Руни был отмечен наградой лучшему спортивному эксперту в 2026 году в рамках церемонии Broadcast Sport Awards, сообщает ESPN.
07.11.2026 06:00
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красава.
говорят он после футбольной карьеры начал много злоупотреблять алкоголем. но, мне так приятно когда хорошие люди тянут былых звезд и дают им вздохнуть новый прайм
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