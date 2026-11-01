10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 7 октября, четырьмя поединками продолжится 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИДС — ТОТТЕНХЭМ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Лидс" не проиграл ни одного из восьми последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Тоттенхэм" одержал три победы кряду в чемпионате с общим счетом 7:1. "Белые" пропускали в каждой из 16 последних встреч со "шпорами".



"Лидсу" предстоит оценить состояние Антона Штаха и Ноа Окафора. Доминик Калверт-Левин должен быть в порядке, несмотря на пропущенную в четверг тренировку. Джо Родон вернулся в строй после травмы задней поверхности бедра.



"Тоттенхэм" по-прежнему вынужден обходится без Лукаса Бергвалла, Хави Симонса, Михаила Мудрика, Савиньо и Вильсона Одобера. Тосин Адарабиойо залечил икроножную мышцу.



АРСЕНАЛ — ХАЛЛ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" выиграл все свои домашние матчи в этом сезоне. "Халл" пропускал в каждом из семи последних поединков во всех соревнованиях. "Канониры" не знают поражений уже 14 встреч с "тиграми" кряду с учетом всех турниров (12 побед, 2 ничьи).



Защитник "Арсенала" Эзри Конса в порядке, несмотря на полученный против "Славии" ушиб колена. Макс Доуман дисквалифицирован. Букайо Сака продолжает лечиться. Вильям Салиба надеется сыграть свои первые минуты в этом сезоне.



Полузащитник "Халла" Мэтт Крукс пропускает этот матч из-за перебора желтых карточек. Может попасть в заявку Джек Батленд, но Элиот Матазо, Мэтт Таргетт, Люка Гурна-Дуат, Ильяс Анса, Дарко Гьяби и Чарли Хьюз по-прежнему травмированы.



ФУЛХЭМ — НЬЮКАСЛ 18:00



Забуксовав на старте сезона, "Фулхэм" набрал семь очков из девяти последних доступных в Премьер-Лиге. "Ньюкасл" потерпел четыре поражения в пяти последних матчах с учетом всех соревнований. "Дачники" и "сороки" ни разу не сыграли вничью в своих 18 встречах в Западном Лондоне в рамках Премьер-Лиги.



Единственной потерей "Фулхэма" остается Том Кэрни.



"Ньюкасл" потерял с травмой Жоэлинтона, а Джейкоб Рэмси будет отбывать дисквалификацию. Льюис Майли и Матиас Фернандес-Пардо под вопросом. Юэн Жауэн и Тино Ливраменто остается в лазарете.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 20:30



"Ноттингем Форест" не забивал во всех четырех домашних матчах в этом сезоне Премьер-Лиги. "Манчестер Сити" проиграл оба последних поединка в чемпионате, хотя семь первых в этой кампании выиграл. "Лесники" могут похвастать только одной победой в девяти последних встречах с "горожанами" в Премьер-Лиге (3 ничьи, 5 поражений) — 1:0 дома в марте 2025.



К тренировкам с "Форест" на этой неделе приступили Николо Савона и Игорь Жезус, но последний играть пока не готов. Николас Домингес пропустит остаток календарного года с мышечной травмой.



Защитник "Сити" Нико О'Райли не вполне здоров. Главный тренер Энцо Мареска может обратиться к ротации, учитывая непростой выезд в Лейпциг посреди недели.