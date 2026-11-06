Кэррик считает, что "Юнайтед" может повторить успехи Фергюсона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик считает, что его клуб может повторить успехи сэра Алекса Фергюсона, если проявит терпение.

В 40-ю годовщину с момента назначения Фергюсона "Юнайтед" лишь по разнице мячей находится над зоной вылета Премьер-Лиги, а Кэррику всерьез грозит увольнение.



В свое время Фергюсону потребовалось три с половиной года, чтобы завоевать Кубок Англии — свой первый из 38 трофеев с "Юнайтед".



Кэррик не видит причин, почему "Юнайтед" не может повторить эти успехи, однако Майкл понимает, что футбол изменился, и ожидать такого же уровня терпения, как при Фергюсоне, ему не стоит.



"Ну, это не невозможно. Возможно всякое. Вы должны развиваться. Вы должны быть реалистами. Вы должны думать на перспективу. Наша история в последние годы и то, где мы хотим оказаться, говорят, что это не случится по щелчку пальцев. Успех требует времени, а людям не нравится тратить время. Но развитие требует периода времени".



"Несомненно, футбол изменился. Он всегда меняется. Он получил развитие в годы при сэре Мэтте (Басби) и продолжил развиваться при сэре Алексе".



"Футбол постоянно развивается и меняется. Так уж это устроено. Мы должны справляться с тем, что впереди нас. Я понимаю эти сравнения. Всегда есть разные вещи для сравнения, однако мы должны жить настоящим".



"Использование опыта прошлого определенно помогает нам, но все мы отчаянно хотим выигрывать футбольные матчи и хотим делать это как можно скорее", — цитирует Кэррика Daily Mail.