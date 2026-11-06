"Бавария" хочет переманить Вивеля из "Юнайтед"

Директор "Манчестер Юнайтед" по комплектации состава Кристофер Вивель стал целью для немецкой "Баварии".

В последние недели имея Вивеля часто упоминалось в английской прессе, и это связано с шатким положением главного тренера "Юнайтед" Майкла Кэррика.



Сообщалось, что Вивель настаивает на приглашении Юлиана Нагельсманна, которого он знает по совместной работе в "РБ Лейпциг", на место Кэррика.



Однако "Бавария" может нанести серьезный удар по шансам Нагельсманна, своего бывшего наставника, получить работу в "Юнайтед", потому что чемпионы Бундеслиги задумали переманить Вивеля.



Как утверждает Bild, Вивель является идеальным кандидатом "Баварии" на замену своему ведущему скауту Нильсу Шмадтке, расставание с которым клуб из Мюнхена анонсировал на этой неделе.



Шмадтке поможет "Баварии" в зимнее трансферное окно, но 31 января официально покинет свой пост.



Добавим, Вивель находится в отличных отношениях со спортивным директором "Баварии" Кристофом Фройндом, вместе с которым им довелось поработать в австрийском "Ред Булл".