Грилишу разрешено вернуться к тренировкам с "Эвертоном"
Вингер "Эвертона" Джек Грилиш получил разрешение вернуться к тренировкам с остальной командой после "нарушения клубной дисциплины".
Грилиш пропустил все три последних матча "Эвертона". Один — по болезни, а два других — из-за нарушения дисциплины. Против "Ковентри" в пятницу вечером Джек тоже не сыграет.
Грилиш навлек на себя гнев руководства "Эвертона" после того, как две ночи подряд гулял с друзьями и употреблял алкоголь, в результате не явившись на тренировку "ирисок".
Как сообщает The Athletic, Грилиш был отстранен не только от матчей, но и от тренировок, однако со следующей недели 31-летний англичанин вернется в общую группу.
Разумеется, учитывая международный перерыв, тренироваться Грилиш будет с ограниченным количеством партнеров по команде, однако Джек должен быть доступен на матч Премьер-Лиги против "Брентфорда" 23 ноября.
06.11.2026 21:00
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