Грилишу разрешено вернуться к тренировкам с "Эвертоном"

Вингер "Эвертона" Джек Грилиш получил разрешение вернуться к тренировкам с остальной командой после "нарушения клубной дисциплины".

Грилиш пропустил все три последних матча "Эвертона". Один — по болезни, а два других — из-за нарушения дисциплины. Против "Ковентри" в пятницу вечером Джек тоже не сыграет.



Грилиш навлек на себя гнев руководства "Эвертона" после того, как две ночи подряд гулял с друзьями и употреблял алкоголь, в результате не явившись на тренировку "ирисок".



Как сообщает The Athletic, Грилиш был отстранен не только от матчей, но и от тренировок, однако со следующей недели 31-летний англичанин вернется в общую группу.



Разумеется, учитывая международный перерыв, тренироваться Грилиш будет с ограниченным количеством партнеров по команде, однако Джек должен быть доступен на матч Премьер-Лиги против "Брентфорда" 23 ноября.