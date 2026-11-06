Кэррик: "Нам просто нужно делать хорошие вещи дольше"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик объяснил, почему его команде не хватает стабильности в этом сезоне.

В преддверии выезда к "Астон Вилле" в ближайшее воскресенье "Юнайтед" занимает только 17-е место в Премьер-Лиге.



По мнению Кэррика, не все так плохо, и у "Юнайтед" просто случаются отдельные провалы, которых нужно стараться избегать.



"Нам просто нужно делать хорошие вещи дольше. Мы должны делать вещи лучше более длительными периодами".



"Если посмотреть на определенные матчи и подумать, что мы можем улучшить, что нам нужно улучшить и чего нам не хватало, то это определенные моменты, небольшие моменты в матчах, когда мы оказывались не вполне готовы".



"В эти моменты мы не принимали хороших решений, и это часть футбола. Но мы способны на это. Мы можем стать стабильнее в этом".



"Как я только что сказал, возможно всякое, и нам нужно выигрывать больше футбольных матчей. Но мы должны заслужить это и показать, что способны на это", — цитирует Кэррика Sky Sports.