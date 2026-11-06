Алонсо отреагировал на невызов Палмера в сборную Англии
Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо отреагировал на невызов своего полузащитника Коула Палмера в сборную Англии.
Ранее днем Палмер не попал в число 25 игроков, вызванных наставником англичан Томасом Тухелем на матчи Лиги Наций против Хорватии и Испании.
Тухель объяснил, что Палмер "упускает слишком много возможностей", намекая на отказ Коула от вызова в сборную в сентябре. Однако Алонсо уверяет, что он здесь не при чем.
"Мы не разговаривали об этом. Мы разговаривали о матче в воскресенье".
"Мы играем матчи, мы сосредоточены на делах "Челси" и на том, как выступать лучше и помочь ему исполнять все более важную роль в матчах".
"Нет, я никогда не говорил игрокам отказываться от вызова в сборную. Когда игрок полностью здоров, он доступен для выбора. Когда он не здоров, мы стараемся предоставить сборной обоснованную информацию для совместного решения. Иногда это (поездка в сборную) не идет на пользу игроку", — цитирует Алонсо Sky Sports.
06.11.2026 19:00
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