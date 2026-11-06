Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Карлос Балеба пропустит несколько недель с травмой задней поверхности бедра.

Эту травму Балеба получил в самом начале второго тайма победного для "Юнайтед" матча Лиги Чемпионов против "Ромы" в минувший вторник (3:2). Карлос прорывался к чужим воротам, но почувствовал настолько резкую боль, что даже не смог нанести удар.



Теперь Балеба не сыграет против "Астон Виллы" в ближайшее воскресенье и вернется уже после международного перерыва.



"Мы точно не знаем, но это займет несколько недель. Он вернется точно не на этой неделе или в какой-либо момент во время международного перерыва. Это займет чуть больше времени", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Майкла Кэррика ESPN.



Добавим, в лазарете "Юнайтед" также находятся Люк Шоу, Мануэль Угарте, Маркус Рэшфорд и Беньямин Шешко, а Лисандро Мартинес пропустит матч против "Виллы" из-за дисквалификации.



