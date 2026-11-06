Тухель: "Мадуэке был очень близок к вызову в сборную Англии"
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что ему было непросто оставить вингера "Арсенала" Нони Мадуэке без вызова в национальную команду.
В последние недели Мадуэке регулярно играет за "Арсенал", чему поспособствовала травма Букайо Сака, и наставник "канониров" Микель Артета не устает хвалить Нони.
Именно Мадуэке открыл счет в победном для "Арсенала" матче Лиги Чемпионов против "Славии" в минувшую среду (1:2), однако этого оказалось недостаточно, чтобы впечатлить Тухеля.
Тухелю было непросто на это решиться, однако Томасу хватает фланговых игроков, которые проявили себя с лучшей стороны во время матчей Лиги Наций в сентябре и октябре.
"Это был непростой выбор. Не вызывать Нони — это было сложное решение, потому что он получает свои минуты после травмы Букайо в "Арсенале".
"Он забил ряд голов. Он был очень близок. Но на этой позиции мы сохранили доверие к группе игроков, которые вызывались в прошлый раз", — цитирует Тухеля Evening Standard.
06.11.2026 17:00
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