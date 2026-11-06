Мареска: Доннарумма осознает свои ошибки"

Рулевой "Манчестер Сити" Энцо Мареска выразил свою поддержку голкиперу Джанлуиджи Доннарумме.

Посреди этой недели Доннарумма в очередной раз в навлек на себя критику, пропустив нелепый гол от "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов.



Мареска признает, что у Доннаруммы накопилось уже несколько ошибок в этом сезоне, однако Энцо не переживает за своего соотечественника.



По словам Марески, Доннарумма осознает свои ляпы и, помимо ошибок, также совершает спасения.



"Благодаря отсутствию языкового барьера мне гораздо проще с ним! Мы разговаривали, но есть игроки, с которыми нужно разговаривать после их ошибок, а есть игроки, на которых достаточно взглянуть, чтобы понять, что он все осознает и понимает".



"С Джиджио все довольно просто, потому что всякий раз, когда он совершает ошибку или вроде того, он сразу это осознает".



"Я разговаривал с Джиджио, но с некоторыми игроками тебе не приходится вдаваться в детали, потому что они сами знают, что совершили ошибку, и они осознают это. Просто постарайся избегать этого и двигайся вперед".



"В целом он в порядке. Он вполне расслаблен. Он осознает, что совершил ряд ошибок, но также он совершил ряд хороших сейвов".



"Здесь важен баланс — старайся избегать ошибок и продолжай делать правильные вещи", — цитирует Мареску Sky Sports.