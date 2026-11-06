Тухель объяснил, почему не вызвал Палмера
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил свое решение не вызывать полузащитника "Челси" Коула Палмера.
Несмотря на то, что в данный момент Палмер полностью здоров, Коул не был вызван в сборную на матчи Лиги Наций против Хорватии и Испании в ноябре.
Многим показалось, что Тухель затаил обиду на Палмера, который в сентябре отказался от поездки в национальную команду, сославшись на проблемы со здоровьем и переутомление.
Однако Тухель отвергает эти предположения. По словам Томаса, дело исключительно в конкуренции и в том, что другие игроки своим шансом воспользовались.
"Полагаю, каждый отчаянно хочет играть за сборную Англии. Коул — не исключение".
"Имеет значение то, что ты показываешь, приезжая на сбор. В прошлый раз я сказал, что он упускает слишком много возможностей проявить себя. Игроки, которые были здесь во время последнего сбора, создали нечто выдающееся".
"Ничего личного. Мы никогда не предполагали, что у Коула нет настроя, чтобы приезжать и играть за свою страну, но существует конкуренция, и игроки, которые были здесь в прошлый раз, были удивительно хороши", — цитирует Тухеля Sky Sports.
06.11.2026 15:00
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Лучшие годы Палмера еще впереди, а вот Тухелю нужно выиграть хотя бы Евро, хотя шансов с такой Францией и Испанией не много, тут даже Кейн и с Беллингемом не помогут. Самая главная и большая проблема сборной Англии почти вся линия защиты.
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