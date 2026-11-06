Тухель объяснил, почему не вызвал Палмера

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил свое решение не вызывать полузащитника "Челси" Коула Палмера.

Несмотря на то, что в данный момент Палмер полностью здоров, Коул не был вызван в сборную на матчи Лиги Наций против Хорватии и Испании в ноябре.



Многим показалось, что Тухель затаил обиду на Палмера, который в сентябре отказался от поездки в национальную команду, сославшись на проблемы со здоровьем и переутомление.



Однако Тухель отвергает эти предположения. По словам Томаса, дело исключительно в конкуренции и в том, что другие игроки своим шансом воспользовались.



"Полагаю, каждый отчаянно хочет играть за сборную Англии. Коул — не исключение".



"Имеет значение то, что ты показываешь, приезжая на сбор. В прошлый раз я сказал, что он упускает слишком много возможностей проявить себя. Игроки, которые были здесь во время последнего сбора, создали нечто выдающееся".



"Ничего личного. Мы никогда не предполагали, что у Коула нет настроя, чтобы приезжать и играть за свою страну, но существует конкуренция, и игроки, которые были здесь в прошлый раз, были удивительно хороши", — цитирует Тухеля Sky Sports.