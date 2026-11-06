Тухель объяснил, почему не вызвал Палмера

Томас Тухель Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил свое решение не вызывать полузащитника "Челси" Коула Палмера.

Несмотря на то, что в данный момент Палмер полностью здоров, Коул не был вызван в сборную на матчи Лиги Наций против Хорватии и Испании в ноябре.

Многим показалось, что Тухель затаил обиду на Палмера, который в сентябре отказался от поездки в национальную команду, сославшись на проблемы со здоровьем и переутомление.

Однако Тухель отвергает эти предположения. По словам Томаса, дело исключительно в конкуренции и в том, что другие игроки своим шансом воспользовались.

"Полагаю, каждый отчаянно хочет играть за сборную Англии. Коул — не исключение".

"Имеет значение то, что ты показываешь, приезжая на сбор. В прошлый раз я сказал, что он упускает слишком много возможностей проявить себя. Игроки, которые были здесь во время последнего сбора, создали нечто выдающееся".

"Ничего личного. Мы никогда не предполагали, что у Коула нет настроя, чтобы приезжать и играть за свою страну, но существует конкуренция, и игроки, которые были здесь в прошлый раз, были удивительно хороши", — цитирует Тухеля Sky Sports.





Метки Палмер, сборная Англии, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2026 15:00

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  1. blueswin 06.11.2026 15:18 # blueswin
    Лучшие годы Палмера еще впереди, а вот Тухелю нужно выиграть хотя бы Евро, хотя шансов с такой Францией и Испанией не много, тут даже Кейн и с Беллингемом не помогут. Самая главная и большая проблема сборной Англии почти вся линия защиты.

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