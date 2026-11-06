Тухель не вызвал Палмера в сборную Англии
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель огласил имена 25 игроков, вызванных на матчи Лиги Наций против Хорватии и Испании в ноябре.
Одним из главных сюрпризов, преподнесенных Тухелем на сей раз, стало отсутствие Коула Палмера, который ярко начал новый сезон за "Челси".
Палмер был вызван в сборную в сентябре, но не смог приехать, сославшись на небольшую травму и переутомление, что было негативно воспринято Тухелем. В этот раз Томас сразу оставил Коула за бортом.
Также за бортом остались Харри Магуайр, Кобби Майну и Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед", Фил Фоден из "Манчестер Сити", Джордан Хендерсон из "Челси", Нони Мадуэке из "Арсенала".
Впервые в своих карьерах вызов в сборную получили полузащитники Джоб Беллингем, младший брат Джуда Беллингема, из дортмунской "Боруссии" и Джош Кинг из "Фулхэма".
Вернулись в национальную команду Бен Уайт и Деклан Райс из "Арсенала", Джед Спенс из "Интера", Морган Гиббс-Уайт из "Ноттингем Форест".
Добавим, англичане сыграют против Хорватии на "Уэмбли" 12 ноября, а три дня спустя совершат выезд в Испанию, чем и завершат свой путь на групповом этапе Лиги Наций.
Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Хорватии и Испании
Голкиперы: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Джеймс Траффорд ("Лидс"), Джейсон Стил ("Брайтон").
Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Реал"), Джаррад Брантуэйт ("Эвертон"), Марк Гехи, ("Манчестер Сити"), Льюис Холл ("Ньюкасл"), Эзри Конса, Бен Уайт (оба — "Арсенал"), Джарелл Куанса ("Байер"), Джед Спенс ("Интер").
Полузащитники: Эллиот Андерсон ("Манчестер Сити"), Джуд Беллингем ("Реал"), Джоб Беллингем ("Боруссия Дортмунд"), Майлс Льюис-Скелли, Деклан Райс, Эберечи Эзе (все — "Арсенал"), Джош Кинг ("Фулхэм"), Джеймс Гарнер ("Эвертон").
Нападающие: Доминик Калверт-Левин ("Лидс"), Энтони Гордон ("Барселона"), Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем Форест"), Харри Кейн ("Бавария"), Рио Нгумоа ("Ливерпуль"), Морган Роджерс ("Челси").
06.11.2026 14:00
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Гуд. Все помнят как Жоао Педро начал епашить как бешеный после того как его в сборную Бразилии не вызвали. С Коулом будет также
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уберите эту колхозную хуету с главной
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Хачидла уже 100500-й раз постит хуергу про представительство одной из компаний Безоса на Украине. Ну ок, я наконец заметил)
"Регистрация дочерней компании в Киеве может быть связана с аналитикой данных. В частности, TWP Ukraine LLC может собирать и анализировать открытые данные о рынках Восточной Европы, а также изучать потребительские тенденции и поведение пользователей". Кто сейчас только не хочет поживиться чем-то на Украине, пока её окончательно не разъебали, тем более, что там всё продаётся, абсолютно всё. Не удивительно, что один из богатейших бизнесменов мира тоже решил отхватить себе кусок. Ничего личного, чисто бизнес.
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Да и хуй с ним, с этим дауном.
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тухель попуск, с раздутым эго, который мнит себя акуительным тренером.
по факту он середняк коих много. пусть дальше выеживается , тем слаще будет его отсос в 1/4
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Палмер все правильно делает. Норм ссикает на эту недосборку.
Я бы так же поступил, чесс слово.
Тухель не вызвал его на чм. Зато вызвал всякую хуйню калонирскую. Ну так пусть дальше вызывает своих мадук , они то ему выиграют евро и чм.
Типа палмер не имеет права обидеться и послать сборку, а тухель может свои понты кидать, потому что палмер не показывает должного отношения к вызову. А должен показывать? Ты его прокатил с чм и ждешь, что он приедет катать лигу наций с бомжами всякими с риском получить травму. Ясен хер лучше 2-3 недели паузы на морях зачилиться, что палмер и делает)
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