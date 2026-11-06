Тухель не вызвал Палмера в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель огласил имена 25 игроков, вызванных на матчи Лиги Наций против Хорватии и Испании в ноябре.

Одним из главных сюрпризов, преподнесенных Тухелем на сей раз, стало отсутствие Коула Палмера, который ярко начал новый сезон за "Челси".



Палмер был вызван в сборную в сентябре, но не смог приехать, сославшись на небольшую травму и переутомление, что было негативно воспринято Тухелем. В этот раз Томас сразу оставил Коула за бортом.



Также за бортом остались Харри Магуайр, Кобби Майну и Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед", Фил Фоден из "Манчестер Сити", Джордан Хендерсон из "Челси", Нони Мадуэке из "Арсенала".



Впервые в своих карьерах вызов в сборную получили полузащитники Джоб Беллингем, младший брат Джуда Беллингема, из дортмунской "Боруссии" и Джош Кинг из "Фулхэма".



Вернулись в национальную команду Бен Уайт и Деклан Райс из "Арсенала", Джед Спенс из "Интера", Морган Гиббс-Уайт из "Ноттингем Форест".



Добавим, англичане сыграют против Хорватии на "Уэмбли" 12 ноября, а три дня спустя совершат выезд в Испанию, чем и завершат свой путь на групповом этапе Лиги Наций.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Хорватии и Испании



Голкиперы: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Джеймс Траффорд ("Лидс"), Джейсон Стил ("Брайтон").



Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Реал"), Джаррад Брантуэйт ("Эвертон"), Марк Гехи, ("Манчестер Сити"), Льюис Холл ("Ньюкасл"), Эзри Конса, Бен Уайт (оба — "Арсенал"), Джарелл Куанса ("Байер"), Джед Спенс ("Интер").



Полузащитники: Эллиот Андерсон ("Манчестер Сити"), Джуд Беллингем ("Реал"), Джоб Беллингем ("Боруссия Дортмунд"), Майлс Льюис-Скелли, Деклан Райс, Эберечи Эзе (все — "Арсенал"), Джош Кинг ("Фулхэм"), Джеймс Гарнер ("Эвертон").



Нападающие: Доминик Калверт-Левин ("Лидс"), Энтони Гордон ("Барселона"), Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем Форест"), Харри Кейн ("Бавария"), Рио Нгумоа ("Ливерпуль"), Морган Роджерс ("Челси").