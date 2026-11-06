Тухель не вызвал Палмера в сборную Англии

Коул Палмер Главный тренер сборной Англии Томас Тухель огласил имена 25 игроков, вызванных на матчи Лиги Наций против Хорватии и Испании в ноябре.

Одним из главных сюрпризов, преподнесенных Тухелем на сей раз, стало отсутствие Коула Палмера, который ярко начал новый сезон за "Челси".

Палмер был вызван в сборную в сентябре, но не смог приехать, сославшись на небольшую травму и переутомление, что было негативно воспринято Тухелем. В этот раз Томас сразу оставил Коула за бортом.

Также за бортом остались Харри Магуайр, Кобби Майну и Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед", Фил Фоден из "Манчестер Сити", Джордан Хендерсон из "Челси", Нони Мадуэке из "Арсенала".

Впервые в своих карьерах вызов в сборную получили полузащитники Джоб Беллингем, младший брат Джуда Беллингема, из дортмунской "Боруссии" и Джош Кинг из "Фулхэма".

Вернулись в национальную команду Бен Уайт и Деклан Райс из "Арсенала", Джед Спенс из "Интера", Морган Гиббс-Уайт из "Ноттингем Форест".

Добавим, англичане сыграют против Хорватии на "Уэмбли" 12 ноября, а три дня спустя совершат выезд в Испанию, чем и завершат свой путь на групповом этапе Лиги Наций.

Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Хорватии и Испании

Голкиперы: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Джеймс Траффорд ("Лидс"), Джейсон Стил ("Брайтон").

Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Реал"), Джаррад Брантуэйт ("Эвертон"), Марк Гехи, ("Манчестер Сити"), Льюис Холл ("Ньюкасл"), Эзри Конса, Бен Уайт (оба — "Арсенал"), Джарелл Куанса ("Байер"), Джед Спенс ("Интер").

Полузащитники: Эллиот Андерсон ("Манчестер Сити"), Джуд Беллингем ("Реал"), Джоб Беллингем ("Боруссия Дортмунд"), Майлс Льюис-Скелли, Деклан Райс, Эберечи Эзе (все — "Арсенал"), Джош Кинг ("Фулхэм"), Джеймс Гарнер ("Эвертон").

Нападающие: Доминик Калверт-Левин ("Лидс"), Энтони Гордон ("Барселона"), Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем Форест"), Харри Кейн ("Бавария"), Рио Нгумоа ("Ливерпуль"), Морган Роджерс ("Челси").





Метки Палмер, сборная Англии, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2026 14:00

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Последние комментарии:




  1. division 06.11.2026 14:42 # division
    Гуд. Все помнят как Жоао Педро начал епашить как бешеный после того как его в сборную Бразилии не вызвали. С Коулом будет также

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  2. bangladesh 06.11.2026 14:37 # bangladesh
    уберите эту колхозную хуету с главной

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  3. sausage 06.11.2026 14:28 # sausage
    Хачидла уже 100500-й раз постит хуергу про представительство одной из компаний Безоса на Украине. Ну ок, я наконец заметил)
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  4. sausage 06.11.2026 14:27 # sausage
    Да и хуй с ним, с этим дауном.

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  5. quavo 06.11.2026 14:08 # quavo
    тухель попуск, с раздутым эго, который мнит себя акуительным тренером.
    по факту он середняк коих много. пусть дальше выеживается , тем слаще будет его отсос в 1/4

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  6. dembo 06.11.2026 14:07 # dembo
    Палмер все правильно делает. Норм ссикает на эту недосборку.

    Я бы так же поступил, чесс слово.
    Тухель не вызвал его на чм. Зато вызвал всякую хуйню калонирскую. Ну так пусть дальше вызывает своих мадук , они то ему выиграют евро и чм.

    Типа палмер не имеет права обидеться и послать сборку, а тухель может свои понты кидать, потому что палмер не показывает должного отношения к вызову. А должен показывать? Ты его прокатил с чм и ждешь, что он приедет катать лигу наций с бомжами всякими с риском получить травму. Ясен хер лучше 2-3 недели паузы на морях зачилиться, что палмер и делает)

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