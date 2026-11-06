"Ньюкасл" не собирается увольнять Яйссле

Главному тренеру "Ньюкасла" Маттиасу Яйссле не грозит увольнение, несмотря на удручающие результаты.

Яйссле только минувшим летом возглавил "Ньюкасл". Маттиас был приглашен из "Аль-Ахли" на замену покинувшему "Сент-Джеймс Парк" Эдди Хау.



Сейчас "Ньюкасл" переживает непростой отрезок, проиграв пять из семи последних матчей. Яйссле и его игроки были освистаны своими болельщиками после домашнего поражения 0:1 от "Эвертона" в минувший понедельник.



Однако talkSPORT утверждает, что "Ньюкасл" продолжает верить в 38-летнего немца и не помышляет о смене рулевого.



"Приятная вещь в том, что изнутри клуба я чувствую еще более сильную поддержку. Это просто показывает, что все верят в долгосрочный проект и в то же время реалистичны насчет нашего пути и нашего положения прямо сейчас", — заявил Яйссле на пресс-конференции перед матчем с "Фулхэмом".