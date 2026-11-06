"Арсенал" обдумывает покупку Антонио Нусы в январе

"Арсенал" задумывается о приобретении вингера немецкого "РБ Лейпциг" Антонио Нусы в зимнее трансферное окно.

В минувшую среду Нуса укрепил свою репутацию, отметившись голом против "Манчестер Сити" в матче Лиги Чемпионов, что, правда, не уберегло "РБ Лейпциг" от поражения 2:3.



"Арсенал" как раз находится в поисках усиления передней линии, не сумев сделать это должным образом минувшим летом.



По информации The Sun, скауты "Арсенала" уже некоторое время отслеживают прогресс Нусы, однако "РБ Лейпциг" не хочет отпускать 21-летнего игрока сборной Норвегии посреди сезона.



Добавим, в восьми матчах этого сезона Бундеслиги за "РБ Лейпциг" Нуса забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.