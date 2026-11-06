Аит-Нури, Митчелл и Мунис — цели "Юнайтед" на январь

Родриго Мунис "Манчестер Юнайтед" определил три трансферные цели на зимнее окно.

Минувшим летом "Юнайтед" лишь подписал трех полузащитников и резервного голкипера, что обернулось худшим для клуба с "Олд Траффорд" стартом сезона за десятилетия.

Особенно остро ощущается отсутствие альтернатив левому защитнику Люку Шоу и нападающему Беньямину Шешко, которые в данный момент травмированы.

Поэтому "Юнайтед" осознает необходимость выхода на трансферный рынок в январе, и The Sun называет целями "красных дьяволов" защитников Райана Аит-Нури из "Манчестер Сити" и Тайрика Митчелла из "Кристал Пэлас", а также нападающего Родриго Муниса из "Фулхэма".

Аит-Нури и Мунис испытывают острый дефицит игровых минут в этом сезоне, вдобавок Родриго знаком главному тренеру "Юнайтед" Майклу Кэррику по совместной работе в "Мидлсбро". А контракт Митчелла истекает в конце сезона.

Отбить свои траты на зимние приобретения "Юнайтед" может с помощью продаж игроков вроде Харри Амасса и Джошуа Зиркзее.





Метки Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2026 11:00

Количество просмотров Просмотров: 282

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. quavo 06.11.2026 11:45 # quavo
    Надо брать раума , кайоде и бробби, уебища вы лесные

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: