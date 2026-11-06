Аит-Нури, Митчелл и Мунис — цели "Юнайтед" на январь
"Манчестер Юнайтед" определил три трансферные цели на зимнее окно.
Минувшим летом "Юнайтед" лишь подписал трех полузащитников и резервного голкипера, что обернулось худшим для клуба с "Олд Траффорд" стартом сезона за десятилетия.
Особенно остро ощущается отсутствие альтернатив левому защитнику Люку Шоу и нападающему Беньямину Шешко, которые в данный момент травмированы.
Поэтому "Юнайтед" осознает необходимость выхода на трансферный рынок в январе, и The Sun называет целями "красных дьяволов" защитников Райана Аит-Нури из "Манчестер Сити" и Тайрика Митчелла из "Кристал Пэлас", а также нападающего Родриго Муниса из "Фулхэма".
Аит-Нури и Мунис испытывают острый дефицит игровых минут в этом сезоне, вдобавок Родриго знаком главному тренеру "Юнайтед" Майклу Кэррику по совместной работе в "Мидлсбро". А контракт Митчелла истекает в конце сезона.
Отбить свои траты на зимние приобретения "Юнайтед" может с помощью продаж игроков вроде Харри Амасса и Джошуа Зиркзее.
06.11.2026 11:00
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Надо брать раума , кайоде и бробби, уебища вы лесные
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