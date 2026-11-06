В "Челси" считают, что "Юнайтед" вдвое переплатил за Андрея Сантоса

"Челси" оценивал Андрея Сантоса вдвое дешевле, нежели "синим" удалось выручить с продажи бразильского полузащитника в "Манчестер Юнайтед".

Отметившись лишь 13 появлениями в стартовом составе "Челси" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, минувшим летом Сантос отправился в "Юнайтед" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов.



Когда "Юнайтед" выдвинул соответствующее предложение по Сантосу, в "Челси" не могли поверить своему счастью — на "Стэмфорд Бридж" считали, что реалистичная трансферная стоимость Андрея составляет только 25 млн. фунтов, утверждает The Athletic.



Пока что эта инвестиция не вполне себя оправдывает. В рамках Премьер-Лиги 22-летний бразилец лишь четырежды выходил в стартовом составе "Юнайтед" и не совершил ни одного результативного действия.