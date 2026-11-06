"Арсенал" и "Юнайтед" интересуются Маркусом Тавернье

Маркус Тавернье Полузащитник "Борнмута" Маркус Тавернье вызывает интерес у "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".

Тавернье утвердился ключевым игроком "Борнмута" при новом главном тренере Марко Розе и сейчас помогает "вишенкам" демонстрировать впечатляющую серию из семи побед подряд с общим счетом 19:1.

Еще минувшим летом к Тавернье существовал интерес со стороны "Тоттенхэма" и "Ньюкасла", но теперь, утверждает TEAMtalk, 27-летний англичанин привлек внимание клубов более высокого калибра.

Речь идет об "Арсенале" и "Юнайтед", которые внимательно следят за успехами Тавернье в этом сезоне.

Тавернье является большим универсалом и способен сыграть по всему фронту атаки, в полузащите и даже в качестве вингбека. При этом "Арсенал" видит в Маркусе прежде всего левого вингера.

Добавим, Тавернье выходил в стартовом составе на каждый из девяти матчей "Борнмута" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив пять голов.





Метки Арсенал, Борнмут, Манчестер Юнайтед, Тавернье

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2026 09:00

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