"Арсенал" и "Юнайтед" интересуются Маркусом Тавернье
Полузащитник "Борнмута" Маркус Тавернье вызывает интерес у "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".
Тавернье утвердился ключевым игроком "Борнмута" при новом главном тренере Марко Розе и сейчас помогает "вишенкам" демонстрировать впечатляющую серию из семи побед подряд с общим счетом 19:1.
Еще минувшим летом к Тавернье существовал интерес со стороны "Тоттенхэма" и "Ньюкасла", но теперь, утверждает TEAMtalk, 27-летний англичанин привлек внимание клубов более высокого калибра.
Речь идет об "Арсенале" и "Юнайтед", которые внимательно следят за успехами Тавернье в этом сезоне.
Тавернье является большим универсалом и способен сыграть по всему фронту атаки, в полузащите и даже в качестве вингбека. При этом "Арсенал" видит в Маркусе прежде всего левого вингера.
Добавим, Тавернье выходил в стартовом составе на каждый из девяти матчей "Борнмута" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив пять голов.
06.11.2026 09:00
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