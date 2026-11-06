Грилиш не сыграет за "Эвертон" против "Ковентри"

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес подтвердил, что вингер Джек Грилиш не будет доступен в матче Премьер-Лиги против "Ковентри" в пятницу вечером.

Напомним, Грилиш был отстранен от участия в двух последних матчах "Эвертона", против "Ньюкасла" в Премьер-Лиге и Кубке Лиги, из-за "нарушения клубной дисциплины".



Если верить таблоидам, Грилиш на протяжении двух ночей подряд веселился с друзьями и употреблял алкоголь, в результате чего прогулял тренировку "Эвертона".



Последний перед международным перерывом матч, против "Ковентри", Грилиш тоже пропустит, однако затем 31-летний англичанин вернется в обойму.



"Нет, Джек недоступен. Я не собираюсь раскрывать вам план, но скоро мы снова будем работать с Джеком".



"Нам просто нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события", — цитирует Мойеса BBC.



Добавим, в своем втором подряд сезоне аренды из "Манчестер Сити" Грилиш сыграл шесть матчей за "Эвертон" и не совершил ни одного результативного действия.