Полиция отобрала у Дедича лук и стрелы

Амад Дедич Защитник "Ньюкасла" Амар Дедич оказался в центре полицейской операции с привлечением минимум шести патрульных автомобилей.

Данный инцидент приключился в пригороде Ньюкасла минувшую среду. На прогулку с другом возле водоема Амар взял с собой лук и стрелы.

Неравнодушные граждане вызвали полицию, которая оцепила район и устроила охоту на несостоявшегося Робин Гуда и его компаньона.

В итоге Дедич был задержан примерно в семи милях от места, где его изначально заметили. Полиция обыскала автомобиль 24-летнего боснийца, изъяв метательное оружие.

Полиция допросила Дедича и пришла к выводу, что Амар не представляет угрозы для общественности. Футболист объяснил, что взял с собой лук и стрелы "в развлекательных целях", сообщает Daily Mail.

Добавим, Дедич только минувшим летом присоединился к "Ньюкаслу", будучи купленным у "Бенфики" за 30 миллионов фунтов. В этом сезоне Премьер-Лиги Амар сыграл семь матчей, включая шесть выходов в стартовом составе.





Метки Дедич, Ньюкасл, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2026 07:00

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  1. largo-winch 06.11.2026 07:33 # largo-winch
    будущий игрок Чорли

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  2. meshuggah 06.11.2026 07:05 # meshuggah
    Он всего лишь хотел подстрелить одного подзалюпаля это не запрещено

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