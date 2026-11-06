Полиция отобрала у Дедича лук и стрелы

Защитник "Ньюкасла" Амар Дедич оказался в центре полицейской операции с привлечением минимум шести патрульных автомобилей.

Данный инцидент приключился в пригороде Ньюкасла минувшую среду. На прогулку с другом возле водоема Амар взял с собой лук и стрелы.



Неравнодушные граждане вызвали полицию, которая оцепила район и устроила охоту на несостоявшегося Робин Гуда и его компаньона.



В итоге Дедич был задержан примерно в семи милях от места, где его изначально заметили. Полиция обыскала автомобиль 24-летнего боснийца, изъяв метательное оружие.



Полиция допросила Дедича и пришла к выводу, что Амар не представляет угрозы для общественности. Футболист объяснил, что взял с собой лук и стрелы "в развлекательных целях", сообщает Daily Mail.



Добавим, Дедич только минувшим летом присоединился к "Ньюкаслу", будучи купленным у "Бенфики" за 30 миллионов фунтов. В этом сезоне Премьер-Лиги Амар сыграл семь матчей, включая шесть выходов в стартовом составе.