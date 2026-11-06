Консорциум Безоса может купить "Ливерпуль" целиком

Консорциум 1892 Holdings может увеличить свою долю в "Ливерпуле" — вплоть до приобретения клуба целиком.

В августе стало известно, что консорциум 1892 Holdings во главе с Амитом Бхатиа, который на протяжении 18 лет владел и управлял "Куинз Парк Рейнджерс", согласовал покупку 38 процентов акций "Ливерпуля" у Fenway Sports Group за сумму свыше 2 миллиардов фунтов.



Бхатиа является лишь лицом 1892 Holdings — крупнейшим же акционером консорциума значится спортивный фонд K5 Global Джеффа Безоса, основателя Amazon.



В данный момент сделка с 1892 Holdings, куда также входит сооснователь Facebook Эдуардо Саверин, находится на утверждении у Независимого футбольного регулятора.



Как только 1892 Holdings будет подтвержден акционером "Ливерпуля", у консорциума возникнет право увеличить свою долю до 69 процентов или даже выкупить клуб с "Энфилда" целиком.



Как отмечает The Athletic, 1892 Holdings может получить полный контроль над "Ливерпулем" в течение 12 ближайших месяцев.



Упомянутый Безос является вторым самым богатым человеком в мире, а его состояние оценивается в 281.6 млрд. фунтов, поэтому Джефф без проблем может позволить себе такого рода инвестиции.



Fenway Sports Group владеет "Ливерпулем" с 2010 года, когда клуб был куплен у Тома Хикса и Джорджа Джиллетта за 300 млн. фунтов. При своих нынешних владельцах "красные" вернулись в элиту английского футбола, выиграв два титула Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов.